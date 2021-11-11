1.2 مليار تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - وام)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 340 مبايعة بقيمة 910.91 ملايين درهم منها 49 مبايعة للأراضي بقيمة 340.28 مليون درهم و291 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 570.63 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 128 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 122 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 43 مليونا.

وسجلت الرهون 264.64 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 165.46 مليون درهم و62 رهن فلل وشقق بقيمة 99.19 مليون درهم أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 121 مليون درهم ورهن في منطقة قريطيسه بقيمة 20 مليون درهم. وتم تسجيل 15 هبة بقيمة 24.18 مليون درهم أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 7 ملايين درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 4 ملايين درهم.

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