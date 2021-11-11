تفاهم بين مصرف الإمارات للتنمية و«الفجيرة الوطني»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أبرم مصرف الإمارات للتنمية مذكرة تفاهم مع بنك الفجيرة الوطني بهدف توفير برنامج لضمان القروض والإقراض المشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التزام المصرف بالعمل على تعزيز منظومة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتحسين مساهمة هذه المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي. وستركز هذه الشراكة على توفير حلول تمويلية استراتيجية للمشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من أهم الركائز الاقتصادية في الإمارات.

وقع مذكرة التفاهم أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وفينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني. وبموجبها، سيوفر مصرف الإمارات للتنمية ضمانات مالية أو برنامج إقراض مشترك لعملاء بنك الفجيرة الوطني من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وسيقدم بنك الفجيرة الوطني تمويلاً يصل إلى 10 ملايين درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون 50% من قيمة التسهيلات بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية. ويهدف البرنامج كذلك إلى دعم المواطنين الإماراتيين الراغبين بالحصول على تمويل لتأسيس شركاتهم الناشئة وتطوير أعمالها عبر تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.

ويوفر البرنامج منصة قوية لمصرف الإمارات للتنمية وبنك الفجيرة الوطني لزيادة قروضهما المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وهي التصنيع، والرعاية الصحية، والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا.

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