ارتفاع أسعار البيع واستقرار الإيجار بأبوظبي خلال الربع الثالث

المصدر: أبوظبي - البيان

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أظهر تقرير سوق عقارات أبوظبي للربع الثالث من عام 2021 الصادر عن البوابتين العقاريتين بيوت ودوبيزل استمرار معدلات الاستقرار في متوسط إيجارات العقارات، في حين سجلت أسعار العقارات المعروضة للبيع ارتفاعاً في معظم المناطق والأحياء المعروفة، الأمر الذي تزامن مع تخفيف قيود الحركة والتنقل والسفر في العاصمة. وتوقع التقرير مواصلة المسار التصاعدي للقطاع العقاري خلال النصف الأخير من العام الجاري.

وأظهرت أسعار مبيعات العقارات السكنية في أبوظبي زيادات تصل إلى 4%. وفضل المشترون الباحثون عن الشقق ذات الأسعار المناسبة مناطق التملك الحر البعيدة عن وسط المدينة مثل الريف والغدير، بينما حرص المشترون الباحثون عن العقارات الفاخرة ميلاً نحو الخيارات ذات الإطلالات البحرية مثل جزيرة الريم، وشاطئ الراحة، وجزيرة ياس.

وكانت منطقة الريف الأكثر جذباً للباحثين عن الفلل ذات الأسعار المناسبة في أبوظبي، في حين كانت جزيرة السعديات التي تمتاز بإطلالتها البحرية الخيار المفضل للباحثين عن الفلل الفاخرة خلال الربع الثالث من عام 2021. وأبدى المستأجرون الباحثون عن استئجار الشقق بأسعار مناسبة اهتمامهم بمدينة خليفة أ.

فيما احتفظت المناطق ذات الواجهة البحرية مثل جزيرة الريم، وشاطئ الراحة، ومنطقة الكورنيش بشعبيتها بين المستأجرين الباحثين عن الشقق الفاخرة. واستحوذت مجمعات الفلل مثل مدينة محمد بن زايد ومدينة خليفة أ على اهتمام المستأجرين الراغبين باستئجار فلل بأسعار مناسبة، بينما كانت مناطق البطين وحدائق الراحة الأكثر جذباً لمستأجري الفلل الفاخرة.

وتصدرت جزيرة السعديات قائمة المناطق المرغوبة لشراء الفلل الفاخرة في أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2021، الأمر الذي يعزى إلى الطلب المتزايد في العاصمة على العقارات التي تتمتع بإطلالات بحرية. وبالنظر إلى الشقق ذات الأسعار المناسبة للبيع في أبوظبي، أظهر المشترون المحتملون ميلاً نحو المناطق التي توفر مرافق ملائمة للعائلات

أسباب

قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركتي بيوت ودوبيزل، ورئيس مجموعة إيميرجنغ ماركتس بروبرتي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى تحقيق النتائج في التقرير والتي كان من أهمها تخفيف قيود الحركة والتنقل والسفر المفروضة خلال جائحة كورونا، وعودة النشاطات إلى باقي القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع الترفيه، الأمر الذي تزامن مع التوجه المتزايد من قبل العديد من المشترين والمستأجرين المحتملين للحصول على منازل أكبر. ومن ناحية أخرى، ساهم الإعلان عن توسعة معايير الحصول على الإقامة الذهبية لتشمل المزيد من الفئات إلى تعزيز جاذبية القطاع العقاري في أبوظبي».

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