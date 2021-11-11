89 مليوناً أرباح «شعاع كابيتال» في 9 أشهر

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت شركة «شعاع كابيتال» نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى 2021، حيث وصل صافي الربح العائد للمساهمين في الربع الثالث 2021 إلى 35 مليون درهم بزيادة 19% عن الربع السابق، وبلغت الأرباح الصافية للأشهر التسعة الأولى 89 مليون درهم بزيادة 40% عن الأرباح الصافية للفترة نفسها من عام 2020، والتي بلغت 64 مليوناً.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لـ«شعاع كابيتال»: الأداء المتميز في الربع الثالث يشكل دليلاً ملموساً على مرونة إيراداتنا ونهجنا المنضبط في إدارة التكاليف بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في تحسين إمكاناتنا وعروضنا الأساسية.

ومع زيادة عدد الموظفين بشكل كبير في 2021، نركز الآن على حفز تدفقات الإيرادات المتكررة، من خلال زيادة أدوات راس المال الدائم لوحدة إدارة الأصول وتوسيع نطاق حضورنا في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية.

ونحن سعداء بالتقدم الذي أحرزناه في بناء منصة رقمية لإدارة الثروات. علاوة على ذلك، فإن دورنا في الإدراج المرتقب لمنصة «أنغامي» في بورصة ناسداك يؤكد مدى اتساع نطاق قدراتنا الاستثمارية، ونتجه نحو إتمام الصفقة بحلول نهاية العام. وندخل الربع الأخير بمثل هذا الزخم الإيجابي، ونتطلع إلى بقية العام بعين الثقة والتفاؤل.

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