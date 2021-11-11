1.69 مليار درهم صافي أرباح أدنوك للحفر في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة أدنوك للحفر، نتائجها المالية للربع الثالث، والأشهر التسعة الأولى 2021.

وفي نتائجها الربعية الأولى منذ إدراجها الناجح بسوق أبوظبي للأوراق المالية، أوائل أكتوبر، سجّلت الشركة نمواً قوياً للأشهر التسعة الأولى، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 12 %، لتصل إلى 6.25 مليارات درهم (1.7 مليار دولار)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت الشركة عن أرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بلغت 2.88 مليار درهم (785 مليون دولار)، لتتجاوز التوقعات، وبهامش مريح قدره 46 %.

فيما بلغت الأرباح الصافية 1.69 مليار درهم (460 مليون دولار) لهذه الفترة، بزيادة 9 % على أساسٍ سنوي. أما في الربع الثالث، فقد بلغت الإيرادات 571 مليون دولار، بزيادة 11 % على أساسٍ سنوي، وأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بقيمة 285 مليون دولار، وهو ما يمثل هامشاً بنسبة 50 % في الربع الثالث.

مرونة قوية

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، ورئيس مجلس إدارة أدنوك للحفر: حققت أدنوك للحفر أداءً قوياً، ومرونة كبيرة، تخطت المستهدف، في أول تقرير للنتائج المالية منذ إدراجها الناجح بسوق أبوظبي.

ويؤكد هذا الأداء، التزامنا بتحقيق أقصى قيمة للمساهمين، ويبرهن على أن الشركة ماضية في مسار نموٍ قوي، يعتمد على زيادة أسطولها من الحفارات المتطورة، وتوسعة خدمات حقول النفط، ما يعزز مكانتها كشركة إقليمية رائدة في توفير حلول حفر شاملة ومتكاملة، ويمنحها المزيد من الفرص للنمو والتوسع.

ركيزة لنمو طموح

وأضاف: «تمثل أدنوك للحفر، ركيزة أساسية في خطط النمو الطموحة لمجموعة أدنوك، وهي تلعب دوراً مهماً في تمكين أدنوك من تحقيق أهدافها الطموحة، في زيادة السعة الإنتاجية من النفط، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز للإمارات. وتستمر أدنوك في التزامها بدعم نمو ونجاح أدنوك للحفر على المدى الطويل، مع احتفاظها بحصة الأكثرية في الشركة، ونحن على ثقة بأن أدنوك للحفر، ستستمر في تحقيق النجاح، وتقديم عوائد مجزية للمساهمين.

وقال عبد الرحمن الصيعري الرئيس التنفيذي لأدنوك للحفر: «تدعم هذه النتائج المالية والتشغيلية القوية للغاية، التي تأتي في أعقاب الاكتتاب العام الأولي المميز للشركة، خططنا الطموحة للنمو، والمستندة إلى كفاءة واجتهاد كوادر الشركة، الذين يعملون بشكل متواصل، لتنفيذ عمليات الحفر بشكل آمن وفعال، والإسهام بنمو أعمالنا على المدى الطويل».

وفيما نتطلع إلى الربع الأخير 2021، وإلى عام 2022، نتوقع عودة عملياتنا إلى طبيعتها بعد الجائحة، وأن نستمر في تحقيق تقدم كبير في تنفيذ استراتيجيتنا طويلة الأجل.

بعد الإدراج الناجح، والثقة الكبيرة التي وضعها مساهمونا الجدد في الشركة، سيكون تركيزنا المباشر على تحقيق الأهداف المالية القوية التي قمنا بوضعها، مع الحفاظ على التميز التشغيلي في أنشطتنا اليومية. كما ستدعم هذه الأهداف، خطط الاستدامة الطموحة الخاصة بنا، حيث نسعى جاهدين، لتحقيق أداء رائد في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية».

نمو قوي بجميع العمليات

سجلت أدنوك للحفر، نمواً قوياً ومرونة كبيرة في الإيرادات، عبر عملياتها للحفر، مدفوعاً بشكل خاص، بالحفر البري وخدمات حقول النفط.

- الحفر البري: بلغت الإيرادات خلال فترة التسعة أشهر الأولى 847 مليون دولار، بزيادة 10 %، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعةً إلى حدٍ كبير بالحفارات الجديدة، وعمليات إعادة تشغيل الحفارات في 2021. ووصلت إيرادات الربع الثالث 2021، إلى 279 مليون دولار، بزيادة 9 % على أساسٍ سنوي.

- الحفر البحري: ارتفعت الإيرادات إلى 450 مليون دولار (مقارنةً بـ 443 مليون دولار للفترة ذاتها عام 2020)، مدعومةً بزيادة في النشاط التشغيلي للحفارات البحرية. وبلغت إيرادات الربع الثالث، 157 مليون دولار، بانخفاض 2 % على أساسٍ سنوي.

- الجزر الاصطناعية: ارتفعت الإيرادات 11 %، إلى 166 مليون دولار، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت إيرادات الربع الثالث 61 مليون دولار، بزيادة قدرها 45 % على أساسٍ سنوي.

- خدمات حقول النفط: حافظت خدمات حقول النفط، على مسار نموٍ قوي، مدفوع بنشاطٍ أعلى، بفضل التوسع المستمر في القطاع، حيث ارتفعت الإيرادات لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021، بنسبة 50 % على أساسٍ سنوي، لتصل إلى 231 مليون دولار. وبلغت إيرادات الربع الثالث من العام، 74 مليون دولار، بزيادة قدرها 32 % على أساسٍ سنوي.

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