برنامج لتطوير أعمال الشركات الأمريكية المملوكة لسيدات بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع شركة مافن غلوبال آكسس برنامج «آكسس أبوظبي» الذي يتيح للسيدات الأمريكيات وروّاد الأعمال من مختلف شرائح المجتمع غير المدعومة توسيع وتطوير أعمالهم في الخارج، حيث سيعمل البرنامج جسر عبور للشركات الأمريكية إلى أسواق الشرق الأوسط انطلاقاً من أبوظبي، ويوفر لها باقة متنوعة من الحوافز المميزة والمزايا والخدمات.

وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «يسرنا الترحيب بالشركات الأمريكية، لا سيما تلك المملوكة لسيدات وغيرها من الأعمال التابعة لشرائح المجتمع غير المدعومة في أبوظبي، وذلك كجزء من رؤية الإمارة الرامية إلى دعم الشركات الطموحة الساعية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية».

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