«رولز رويس» تعرض تكنولوجيا رائدة لصناعة الطيران المستدام بمعرض دبي للطيران

المصدر: دبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرض شركة رولز رويس القابضة، تكنولوجيا عاملة لصناعة الطيران المستدام، خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران، 14 - 18 نوفمبر الحالي، إلى جانب مجموعة من الشراكات والخبراء الذين يقودون استراتيجية الطيران المستدام الخاصة بها.

ويشارك في المعرض فريق الإدارة العليا للشركة، بما في ذلك كريس تشولرتون رئيس قطاع الطيران المدني، وإوين ماكدونالد كبير مسؤولي العملاء، وروب واتسون مدير شركة رولز رويس للمحركات الكهربائية، لإطلاع العملاء وأصحاب المصلحة على آخر المستجدات.

وقال جون كيلي نائب الرئيس الأول لشركة رولز رويس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. إن معرض دبي للطيران، يعد دليلاً على تزايد الثقة داخل القطاع، وتقوم شركات الطيران الوطنية المحلية بالفعل، بتسيير الرحلات إلى أكثر من 100 دولة، وهو دليل على فعاليتها في إدارة سلامة الركاب والموظفين..

معرباً عن سعادته بأن العديد من أصحاب المصلحة في هذه الصناعة، قد أظهروا مثل هذه المرونة والعزيمة، وهو أمر سيساعد في المرحلة المقبلة، وستدعم هذه العملية، وتقديم الحلول التي ستصبح أساساً للطيران المستدام.

وتشمل الموضوعات الرئيسة التي ستطرحها الشركة، الطيران الكهربائي، وهو ركيزة أساسية، تدعم الانتقال نحو الطيران المستدام، من خلال تطوير أنظمة الطاقة المستقبلية، وسيكشف الفريق عمله على نموذج طائرة أكسيل التجريبية الكهربائية، التي تدعى «روح الابتكار»، والتي حطمت أرقاماً قياسية، وتعد تقنية مستقبلية، يمكن اعتمادها في هياكل الطائرات الأكبر، مثل طائرات التنقل الجوي الحضري «UAM»، وطائرات الركاب.

كما تعرض رولز رويس جهودها في مجال وقود الطيران المستدام «SAF»، ودعمها لاعتماد هذا الوقود بنسبة 100 في المئة بشكل أكبر، كعنصر أساسي في مسيرة قطاع الطيران، نحو التخلص من انبعاثات الكربون، وتشير الشراكات النشطة مع شركتي شل وإيرباص، إلى جانب مركز الأبحاث الألماني «دي إل آر - DLR»، ومنتج وقود الطائرات المستدام نيستي «Neste»، إلى الجهود المكثفة التي تبذلها رولز رويس للريادة في الإنتاج والاستخدام في هذا المجال.

وتم بالفعل إجراء الاختبارات بنجاح على محركات ترينت إكس دبليو بي «Trent XWB»، وبيرل - Pearl، ومؤخراً، تم استخدام وقود الطائرات المستدام بنسبة 100 في المئة، لتشغيل محرك ترينت 1000 «Trent 1000»، على طائرتها فلايينغ تيستبد Flying Testbed.

وتلتزم رولز رويس، بجعل جميع محركات ترينت متوافقة مع وقود الطائرات المستدام بنسبة 100 %، بحلول عام 2023، ما سيسرع من توجّه الطيران لمسافات طويلة، نحو صافي انبعاثات كربون صفرية.

تعدّ رولز رويس شركة رائدة في مجال الطاقة، التي تهم الأطراف المستفيدة، لتحقيق الترابط، وتوفير الطاقة، وحماية المجتمع، وتعهدت بتحقيق صافي انبعاثات صفرية من الغازات الدفيئة في عملياتنا بحلول عام 2030 «باستثناء اختبارات المنتجات»، وانضمت إلى حملة سباق الأمم المتحدة إلى الصفر في عام 2020، مؤكدة طموحها للعب دور أساسي في تمكين القطاعات التي تعمل فيها، من تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية، بحلول عام 2050. بي.. معرضا «صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات»، و«التصميم الداخلي للطائرات» في فبراير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز