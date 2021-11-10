«سي إيه أي» تطلق جهاز محاكاة للطيران العمودي خلال معرض دبي للطيران

المصدر: دبي- البيان

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تعرض شركة «سي إيه أي CAE» جهاز المحاكاة المكتبي الجديد للإقلاع والهبوط العمودي المستند إلى برنامج التدريب على مهام الأنظمة الجوية غير المأهولة التابعة للشركة خلال معرض دبي للطيران يومي 14 و18 نوفمبر الحالي إلى جانب مجموعة من الابتكارات الرقمية الأخرى.

وأدى تطور التنقل الجوي المتقدم وعمليات الأنظمة الجوية غير المأهولة خلال العقد المقبل إلى زيادة الطلب على الطيارين والذي قد يصل حسب بعض التقديرات إلى ما يقارب 60 ألف طيار بحلول عام 2028 لكن تعد حلول التدريب التي تركز تحديدا على عمليات الإقلاع والهبوط العمودي محدودة حالياً.

وقال تيبو ترانكار نائب رئيس ومدير عام شركة «سي ايه أي» في أوروبا والشرق الأوسط.. «إن برنامج التدريب يعتمد على مهام الطائرات المسيّرة التابع للشركة .

والذي جرى تعديله للتركيز على عمليات الإقلاع والهبوط العمودي على عقود من الخبرة التدريبية التي نمتلكها في مجال الطائرات المسيرة عن بعد للمساعدة في تدريب الطيارين وسيساعد الطيارون المتخصصون في الإقلاع والهبوط العمودي ممن تلقوا تدريباً عالياً على توسيع نطاق التنقل الجوي المتقدم والعمليات غير المأهولة بأمان عبر أسواق العالم».

وأضاف ترانكار أنه بصفتها شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات وحكومات أخرى في المنطقة تقدم شركة CAE خبرة عالمية وابتكارات رائدة تساعد على بناء القدرات المحلية ودعم أولويات عملائنا في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنه عبر دمج تكنولوجيا التدريب الرقمي الغامرة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز والذكاء الاصطناعي في المراحل الأولى من برنامج التدريب يمكن للمشغلين تدريب الطلاب بشكل أسرع وأكثر فاعلية مع تسريع الحصول على الخبرة العملية.. معرباً عن سعادته بإبراز كيف يمكن لمجموعة منتجاتنا وخدماتنا المساعدة بشكل فعال من حيث التكلفة في إعداد طواقم الطائرات للمواقف القتالية وتحقيق مستويات عالية من الاستعداد للمهمات.

كما تستعرض شركة «سي ايه أي» في جناحها مجموعة من حلول التدريب الدفاعي بما يشمل تراكس أكاديمي «سي ايه أي Trax Academy» المؤسسة الشاملة لتدريب الطيارين التي توفر تدريبا أسرع وأفضل وأكثر كفاءة.

وستعرض الشركة برنامجها التدريبي «سي ايه أي Sprint» الذي يعمل بالواقع الافتراضي ويعد جزءاً من تراكس أكاديمي ويتضمن خوذة الواقع الافتراضي والإشارات الفعلية المُعززة باللمس وأدوات التحكم الفعلية في الرحلة لخلق بيئة افتراضية واقعية وعالية الدقة.

كما تستعرض «سي ايه أي» برنامجها الافتراضي للتدريب على الصيانة والذي يدمج المعرفة النظرية مع المهارات العملية لتزويد مختصي الصيانة بمحاكاة غامرة عالية الدقة لأنظمة الطائرات باستخدام الواقع الافتراضي.

وستقدم شركة «سي ايه أي» عدة تقنيات تدريب رقمية مبتكرة خلال معرض دبي للطيران في الجناح 1640 بما يضم جهاز المحاكاة المكتبي للإقلاع والهبوط العمودي وبرنامج «سي ايه أي» Sprint لتدريب الطيارين والذي يعمل بالواقع الافتراضي الغامر.

واستحوذت «سي ايه أي» مؤخراً على أعمال شركة L3Harris للتدريب العسكري مقابل 1.05 مليار دولار أمريكي بما يشمل شركة لينك ودوس للطيران لتؤسس بذلك شركة رائدة عالمياً في مجال التدريب والمحاكاة والدعم التشغيلي.

وتعد شركة «سي ايه أي» شريكة لقوات الدفاع والحكومات في منطقة الشرق الأوسط منذ فترة طويلة وبدأت الشركة أعمالها في المنطقة في أوائل الثمانينيات ويقع مقرها الإقليمي في أبوظبي وتتعاون الشركة بشكل وثيق مع القوات الجوية والبحرية الإماراتية وقيادة الطيران المشترك في الدولة.

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