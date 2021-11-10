«هيتاشي إنرجي» تعزز شبكة كهرباء البحرين لضمان استدامة جودة الطاقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «هيتاشي إنرجي»، ومقرها دبي، اليوم فوزها بطلبية كبرى من هيئة الكهرباء والماء (EWA)، المؤسسة الوطنية للكهرباء والمياه في مملكة البحرين، بهدف توفير حل لضمان جودة الطاقة لتحسين استقرار الكهرباء وزيادة السعة في شبكة النقل الوطنية عالية الجهد.

ومن شأن وجود شبكة أكثر مرونة واستقراراً لنقل المزيد من الطاقة عالية الجودة أن يساعد البحرين في تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء ودمج مصادر طاقة متجددة واسعة النطاق، وبالتالي بلوغ هدفها المتمثل بزيادة حصة الطاقة النظيفة إلى 10% بحلول عام 2035.

وقال الدكتور مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إنرجي» في منطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان: «تدخل البحرين مرحلة مهمة بتطوير اقتصادها ليشمل قطاعات جديدة والتحضير لدمج مصادر طاقة متجددة واسعة النطاق في مزيج الطاقة لديها»، مشيراً إلى أن «شبكة الطاقة المرنة ستؤدي دوراً أساسياً في دعم جهود البلاد لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالاستدامة».

ويتألف الحل من ثلاثة معوضات متزامنة ثابتة SVC Light® STATCOMs، والتي سيتم تركيبها على مقربة من مراكز الحمل من أجل تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة تدفقات الطاقة عبر الشبكة بأكملها.

وتوفر تكنولوجيا «محول مصدر الجهد» SVC Light المبتكرة من «هيتاشي إنرجي» قوة تفاعلية لحظية استجابة لتقلبات الجهد الكهربائي، كما أنها تشكل جزءاً من مجموعة من التقنيات الخاصة بجودة الشبكة والطاقة، التي طورتها «هيتاشي إنرجي» لتعزيز قدرات النقل وزيادة جودة وتحمّل أنظمة التيار الكهربائي المتردد.

وعادة ما تُستخدم معوضات «ستاتكوم» STATCOMs لتعزيز شبكات الكهرباء الضعيفة، ودمج إمدادات الطاقة المتقطعة من محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الضخمة، وضبط استقرار آثار تقلبات الحمل التي تتسبب بها صناعات ضخمة مستخدمة للطاقة مثل صناعتي الألمنيوم والبتروكيماويات، اللتين تستحوذان على ما يقرب من ثلثي استخدام الطاقة في البحرين.

وتتميز تقنيات «ستاتكوم» STATCOM، مثل تكنولوجيا «محول مصدر الجهد» SVC Light من «هيتاشي إنرجي»، ببصمة كربونية أقل بنسبة 40% عبر دورة حياتها مقارنة بالحلول التقليدية.

وجدير بالذكر أن «هيتاشي إنرجي» تعتبر شركة تكنولوجية رائدة في السوق في مجال حلول جودة الطاقة. وقد أطلقت الشركة أخيراً حلها من الجيل المقبل لاستقرار الشبكات SVC Light® Enhanced، الذي يجمع بين تقنيتين لضبط استقرار الشبكات في جهاز واحد.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها ستطرح أقوى معوضات STATCOMs في العالم، بما يتيح تدفق المزيد من الطاقة المتجددة عبر نظام نقل الكهرباء الألماني. ومن بين الابتكارات الحديثة الأخرى المعوض المتزامن الهجين الأول في العالم وتكنولوجيا ستاتكوم في المملكة المتحدة.

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