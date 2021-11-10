ديفنس نيوز: معرض دبي للطيران يهدف إلى مساعدة القطاع في التعافي من الجائحة

المصدر: دبي- البيان

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في إطار الدور الذي تلعبه دبي، بوصفها مركزاً عالمياً رائداً في مجال الطيران، يحرص «معرض دبي للطيران»، الذي تنظمه شركة «تارسوس إف & إي إل إل سي ميدل إيست» هذا العام، إلى إقامة منتديات حول أهم التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الناشئة، وفتح أبوابه لقائمة من العارضين الجدد والقدامى في مجال الطيران والدفاع، بالإضافة إلى الزوار، حيث من المتوقع أن يستضيف أكثر من 20 جناحاً قطرياً، و160 عرض طائرات، وأكثر من 1200 عارض.

وفي مقابلة مع موقع «ديفنس نيوز» الدولي أخيراً، أمل المنظمون أن يسهم الحدث في تعافي الصناعة، وتشكيل مستقبلها، مشيرين في سياق ذلك، إلى المبادرة الوطنية الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلي، قائلين: «ستدعم الفعالية مبادرة «اصنع في الإمارات» لدولة الإمارات، والتي تعرض الخدمات التي تقدمها الجهات الإماراتية للخبراء العالميين وفي الصناعة، وتشجيع التعاون بين مختلف الأطراف».

وأفاد المنظمون بأن هذه النسخة ستقدم مرحلة من طراز جديد في «تيك إكسبلور»، توضح كيف تساعد التكنولوجيا في إعادة تشغيل الطيران، وتغيير تجربة الطيران بكاملها، حيث أوضحوا: كجزء من المؤتمر، ستناقش العقول التقنية الرائدة في صناعة الطيران، دور تقنيات الجيل الخامس «5 جي»، والذكاء والاصطناعي والتعليم الآلي والأمن السيبراني والأتمتة في تطوير الصناعة.

وتعد مجموعة التكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، المتخصصة في قطاع الدفاع وغيره «ايدج»، الشريك التكنولوجي للمعرض، وقد أفيد بأنه، بالتنسيق مع مجلس تسويق الخدمات الدفاعية، سيضم معرض دبي للطيران الـ 17 مجلساً استشارياً جديداً، سيساعد في الحدث الفعلي، ولكنه سيحاول أيضاً مواجهة التحديات التي تواجه القطاعات الإقليمية، وهذا المجلس يتكون من صناعة الطيران رفيعة المستوى، والحكومة وأعضاء أكاديميين. كما ستركز المنتديات الجديدة هذا العام، على موضوعات الطيران الرائجة، مثل التنقل الجوي المتقدم والاستدامة، بالإضافة إلى حركة الفضاء والحركة الجوية والبضائع.

وميزة جديدة أخرى، هي إطلاق فعالية خاصة للشركات الناشئة، تحت مسمى «فيستا»، تشارك في استضافتها شركة بوينغ و«إيه أي اندستريال براتنرز»، من خلال استثمارهما في مخطط رأس المال الاستثماري «هوريزن إكس». وقد وصف منظمو المعرض «فيتسا»، في بيان بأنها «المنصة النهائية للمبتكرين والمبدعين والمطلعين في السوق، لعرض أحدث التقنيات، ولعب دور في تسريع مستقبل صناعات الطيران والدفاع».

هذا، وستقام مسابقات طرح المنتجات خلال «فيستا»، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة في الصناعة، بما في ذلك الاتحاد للطيران، ومركز محمد بن راشد للفضاء وخدمات ويب أمازون، وفريق الابتكار التطبيقي التابع لبوينغ. وقد نقل موقع «ديفنس نيوز»، عن منظمي المعرض، قولهم في بيان بأن المسابقة: «ستوفر للشركات الناشئة، فرصة لتقديم الحلول التي تدعم مبادرات الشركاء المضيفين، في محاولة للتنافس على جوائز حصرية. وستعمل «فيستا» أيضاً، كمنصة توفر برامج إرشادية، وورش عمل وشبكات رفيعة المستوى، والتعرف إلى اتجاهات السوق، وتلقي أفضل التوجيه من الخبراء وصناع القرار الرئيسين والمستثمرين العالميين».

وقد قال المنظمون لـ «ديفنس نيوز» أيضاً، إنه في المعرض «لضمان أقصي درجات السلامة والرفاهية لجميع الحاضرين، ستتخذ تدابير صارمة، مثل الحفاظ على مسافة اجتماعية، وارتداء الأقنعة، والفحص الحراري، والتعقيم، والسعة القصوى في أجنحة العرض والمزيد»، مضيفين: «سيضم المعرض أيضاً حراس سلامة مدربين، يراقبون التباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة طوال الحدث، في جميع الأوقات»، حيث تتضمن بعض التقنيات التي تم استخدامها على نطاق واسع في مجال الطيران بعد كوفيد 19، حلولاً غير لمسية، مثل التعرف إلى الوجه والفحص الحراري وروبوتات التنظيف المستقلة.

وتشمل التدابير الإضافية للأمن والراحة، وفقاً للموقع: «التكنولوجيا القابلة للارتداء، والروبوتات المستخدمة في المساعدة في إدارة العملاء، ومعالجة الأمتعة، وتقنية جي 5.. لتوفير سرعة شبكة أعلى، واستيعاب متطلبات الركاب. وتشمل التقنيات الناشئة الأخرى، استخدام الذكاء الاصطناعي في روبوتات المحادثة والأمن السيبراني، الذي يوظف تقنيات متقدمة، مثل «بلوك تشين» لمكافحة الهجمات الإلكترونية».

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