كريم تمهد لتطوير «سوبر آب» بتغييرات على مستوى القيادة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت كريم عن إجراء تغييرات على مستوى القيادة العليا في مؤسستها الهندسية، مع تعيين ستيفن كروجر في منصب المدير التنفيذي لشؤون التكنولوجيا، وترقية بابر شيخ إلى منصب نائب الرئيس الأول لقسم الهندسة. وتندرج هذه الخطوة في إطار التطورات الكبيرة التي يشهدها فريق كريم، انطلاقاً من أهميتها لتأسيس منظومة تقنية عالمية المستوى تدعم خدمات الشركة المتوفرة من خلال تطبيق كريم.

أشرف كروجر خلال العام الماضي على تحويل كريم من مجموعة مجالات فرعية إلى تطبيق واحد شامل هو الـ Super App، وبالتالي تحويل ولاء العميل إلى برنامج كريم بلس«Careem Plus».

ويعتمد اليوم نهجاً عملياً وتعاونياً في إدارة قسم التكنولوجيا بالكامل لتلبية احتياجات الشركة المحددة.

كما نجح كروجر بإرساء أسس قوية للقسم الهندسي الخاص بخدمة Careem Pay لدعم عمليات إطلاق منتجات جديدة، وقدّم أدوات جديدة ومعايير توثيق راسخة ستكون جزءاً أساسياً من تقنيات الشركة في أعمالها الأوسع نطاقاً، بينما يركّز شيخ على تنفيذ رؤية الشركة وتأسيس هيكلية توحد جهودها، بصفته شخصية قيادية تسعى لتحقيق الأهداف المرسومة، ليسهم في ترسيخ مكانة كريم لتصبح شركة تكنولوجيا رائدة في المنطقة.

وتميّز شيخ منذ انضمامه إلى كريم بإيجاد الحلول المناسبة، للحفاظ على استمرارية الأعمال ودفعها قدماً باستخدام برامج امتثال صارمة، وسيواصل تعزيز نجاح المشاريع البارزة، من خلال تضافر جهود جميع فرق الهندسة في كريم، وبدأ شيخ رحلته بوضع الأسس الصحيحة للنهوض بمؤسسة هندسية راسخة، من إطلاق برنامج التدريب الداخلي في فلسطين إلى مشروع الهندسة للخريجين الجدد بباكستان في أقل من عام.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مدثر شيخة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كريم: «لم يدخر كروجر وشيخ أي جهد لدعم الشركة خلال تحويلها إلى تطبيق الـ Super App، ولم يكتفيا بتنفيذ المهام الموكلة إليهم فقط، ونمهد الطريق من خلال تعيينهما في المنصبين الجديدين لتحقيق مزيد من الابتكارات التي سترتقي بقدرات كريم الهندسية والتقنية إلى مستويات جديدة».

وتقدّم منصة كريم الإلكترونية التطبيق الشامل لجميع الخدمات اليومية «Super App» الذي يَعِد بمستقبل أفضل لمنطقة الشرق الأوسط. وتلعب دوراً بارزاً في دعم اقتصاد المنطقة المتنامي من خلال توفير باقة مميزة من الخدمات التي يحتاجها الأشخاص للتنقل وطلب الأشياء وتحويل الأموال عبر تطبيق موّحد للهواتف الذكية.

وتتمثل مهمة كريم في تبسيط حياة الناس والارتقاء بها، وبناء مؤسسة رائدة تجسد مصدر إلهام للآخرين. تأسست كريم في يوليو 2012 وتعمل الآن في أكثر من 100 مدينة منتشرة في 13 دولة، كما أنها توفّر أكثر من مليوني فرصة عمل في المنطقة.

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