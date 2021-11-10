كونراد دبي يتوسع في خدماته بافتتاح «أناسا»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن فندق كونراد دبي مؤخراً عن افتتاح مطعم أناسا الجديد، حيث يمكن للسياح والسكان المحليين كذلك الاستمتاع بتجربة لا مثيل لها أثناء تناول الطعام في موقع فريد من نوعه، واستكشاف المأكولات اليونانية الشهية مع الأطعمة الطازجة والبسيطة واللذيذة المستوحاة من أساسيات نمط الحياة جزر الإيجية الذي يتسم بالهدوء والاسترخاء.

وفي هذا الصدد، يقول تودوري كالاماريس، المدير العام لفندق كونراد دبي: «يسر فريقنا في كونراد دبي تقديم عروض مميزة بالمطعم الجديد والذي يضم قائمة طعام شهية وخدمة راقية وسلسة للزوار بأجواء مريحة تساعد على الاسترخاء.

فنحن نهدف إلى استضافة زوارنا ونزلائنا بطريقة لا مثيل لها، بأسلوب «الضيافة والترحيب اليوناني الحقيقي» أو «إظهار الحب ومظاهر الود للغرباء»، ويقدم مطعم أناسا تجربة طعام مريحة يصعب نسيانها، مع توفير أجواء مليئة بالحب والدفء وقائمة طعام مميزة».

أناسا تعني «التنفس»، وهو تنفس نسمة من الهواء النقي في واحة حضرية مريحة، والتي تتميز بالموسيقى اليونانية الحية لإضافة مزيد من الأجواء الهادئة، فاليونانيون يستمتعون بكل هدوء وتريث ولا يتعجلون أمرهم.

وسيستمتع الزوار بعروض الموسيقى الحية في نهاية الأسبوع مع خدمة مريحة وسلسة وطعاماً يتميز بالأصالة ويُعد فقط باستخدام مكونات عالية الجودة لكل طبق، وسيعمل الشيف التنفيذي لـ«أناسا» إلياس دولاميس على تقديم المأكولات اليونانية التقليدية الأكثر أصالة فقط، والتي توجد عادةً في جزر الإيجية.

وتتميز اختيارات قائمة الطعام التوازن المثالي بين النكهات الكلاسيكية والإبداعية، حيث سيتوفر للضيوف أطباق رئيسية طازجة مثل داكوس (سلطة بقسماط الخبز)، صلصة تزاتزيكي - تاراماسالاتا من أصناف المقبلات؛ ومن الأطباق الرئيسية، الأخطبوط المُعد على الشواية، ووصفة السمك اليوناني الكلاسيكية (سمك القد المشوي) وأستاكومكرونادا (الكركند والمكرونة)، لتنتهي بمذاق حلو من كيكة البرتقال التقليدية، بورتوكالوبيتا.

وإلى جانب عروض الطهي الخاصة بالمطعم، يمكن للضيوف الاختيار من بين مجموعة كبيرة من المشروبات اليونانية التقليدية، بالإضافة إلى مجموعة شاملة مختارة من الأصناف الأوروبية، ويقع مطعم أناسا في واحة حضرية تعكس أجواء الجزيرة اليونانية الساحرة بالكامل، وهو بمثابة مكان مثالي للمقيمين والزوار للاستمتاع بأجواء مميزة تُخلد في أذهانهم ذكريات ساحرة.

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