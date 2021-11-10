بنك دبي التجاري يحصد جائزة «الابتكار المتميز» ضمن جوائز «جلوبال فاينانس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك دبي التجاري، أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتويجه بجائزة «الابتكار المتميز في التمويل التجاري»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «جلوبال فاينانس» للمصارف الرقمية والمبتكرين الذي أقيم أخيراً في فندق ريتز كارلتون - مركز دبي المالي العالمي.

وقد تسلم الجائزة الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري وعبد الرحيم النمر، المدير العام للخدمات المصرفية للشركات.

وتحتفي جوائز «جلوبال فاينانس» للمصارف الرقمية والمبتكرين بالمؤسسات المالية البارزة في العالم، التي تتميز بمعايير وقدرات عالية في مجالات تخصصها. وتحظى برامج الجوائز هذه بشهرة عالمية، حيث يتم التحكيم فيها من قبل مجموعة من الاستشاريين البارزين والخبراء المتخصصين في الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة، والمعاملات المصرفية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المصرفية للشركات، وإدارة الأصول والتأمين، وذلك لضمان الشفافية التامة والتقييم المحايد.

تعليقاً على حصول البنك على هذه الجائزة، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «نحن فخورون بأن يتم تكريمنا وتقدير منتجاتنا وحلولنا المبتكرة في التمويل التجاري من قبل خبراء الصناعة.

فقد لعب بنك دبي التجاري دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الجديدة لتلبية احتياجات عملائنا، ومساعدتهم على تعزيز الكفاءة وتحسين العمليات. ونحن إذ نواصل رحلتنا نحو التميز، فإن مثل هذه الجوائز ستحفزنا على مواصلة تعزيز خدماتنا لعملائنا وتزويدهم بحلول أكثر ابتكاراً».

وقال علي عمران، رئيس إدارة المعاملات المصرفية والخدمات الرقمية لقطاع الشركات في بنك دبي التجاري: «تعد الحلول المالية المبتكرة ضرورة بحتة للشركات في وقتنا الراهن، حيث إنها تستفيد من أحدث التقنيات المصرفية لتزويدهم بتجربة مصرفية مريحة وسلسة، مما يمكنهم من تنفيذ المعاملات المصرفية بكل سهولة من مكاتبهم. وتعد هذه الجائزة دافعاً لنا لمواصلة رحلتنا نحو التحول الرقمي من خلال توفير حلول دفع مبتكرة كجزء من رؤيتنا بأن نكون بنكاً «رقمياً بالكامل»».

وتوفر منصة التمويل التجاري من بنك دبي التجاري، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، حلول تمويل سلسلة التوريد بقيادة البائع والمشتري من خلال بوابة واحدة للشركات. ولضمان الامتثال للقوانين المحلية، فقد تم تدشين الحل باستخدام المنصة السحابية لمايكروسوفت أزور في الإمارات. وبإمكان النظام التعامل مع العملاء ونظرائهم في أي مكان كانوا في جميع أنحاء العالم، حيث سيتم تخصيص مقاييس «اعرف عميلك» وفقاً لمتطلبات التنظيم في تلك الدولة.

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