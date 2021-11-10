مجلس التوازن الاقتصادي يشارك في معرض دبي للطيران

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس التوازن الاقتصادي عن مشاركته في فعاليات معرض دبي للطيران 2021 خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الحالي بمطار دبي وورلد سنترال.

وقال طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، إن مشاركة المجلس في معرض دبي للطيران 2021 تأتي تماشياً مع خططه المستقبلية الرامية إلى تمكين قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية، والمساهمة في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات.

وأكد أن معرض دبي للطيران يعتبر منصة مثالية للإعلان عن توجهات المجلس وشراكاته المستقبلية واستكشاف فرص استثمارية جديدة، خصوصاً في مجال صناعات الطيران.

وقال الحوسني «يسعدنا أن نكون جزءاً من معرض دبي للطيران لهذا العام ونتطلع إلى تسليط الضوء على ما نطمح إليه من إنجازات ومشاريع واعدة في مجالات التكنولوجيا وسلاسل التوريد والبنيات التحتية الصناعية».

من جانبها قالت منى أحمد الجابر مدير تنفيذي الاتصال المؤسسي في مجلس التوازن الاقتصادي، إن معرض دبي للطيران يعد فرصة كبيرة ومهمة لتعريف مختلف مكونات القطاع بالتطور الذي يحرزه المجلس في أعماله وخططه المستقبلية لمواصلة دوره الرائد في تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية وقطاعات الطيران بالدولة.

وأضافت أن هذه المشاركة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للفرص الواعدة التي يعتزم مجلس التوازن الاقتصادي تسويقها لدى الشركاء والمصنعين من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن مسؤولي برنامج التوازن الاقتصادي سيتواصلون مع ممثلي الشراكات الكبرى المشاركة لتوثيق التعاون المستقبلي وشرح الآليات الجديدة لعمل البرنامج، فيما سيتم عرض أحدث الخدمات التي يوفرها مجمع توازن الصناعي للشركات المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية وصناعات الطيران وقطاعات التصنيع الاستراتيجي.

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