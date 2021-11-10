«إيه آر آي القابضة» الإماراتية تستثمر في «تي اس ال سي» السنغافورية للتمويلات الاجتماعية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة التمويلات الاجتماعية TSLC، وهي منصة تكنولوجيا مالية تعتمد الذكاء الاصطناعي مقرّها سنغافورة، أمس عن إغلاق جولتها التمويلية لمرحلة ما قبل السلسلة B بقيمة تفوق 25 مليون دولار أميركي، من الائتلاف الاستثماري الذي تقوده شركة «إيه آر في للاستثمار» (ARV Investments) التابعة لشركة «إيه آر آي القابضة» (ARI) والمؤهلة في سوق أبوظبي العالمي

وعقب إغلاق جولتها التمويلية لمرحلة ما قبل السلسلة B، والتي استقطبت شركات عائلية محلية ودولية معروفة؛ أطلقت شركة «روتشيلد آند كو» جولة تمويلية من السلسلة B بقيمة تفوق 100 مليون دولار لصالح شركة TSLC، الأمر الذي استقطب اهتماماً كبيراً من جانب المستثمرين المؤسسيين العالميين.

وتعد شركة «إيه آر في للاستثمار» أداة استثمارية عالمية تابعة لشركة «إيه آر آي القابضة»، وهي مجموعة استثمارية خاصة مقرها في أبوظبي، تهدف إلى الاستثمار في الأسواق العالمية، عبر فئات أصول متعددة في قطاعات مختارة.

وقد تأسّست شركة التمويلات الاجتماعية TSLC عام 2016. وهي مؤسسة موجهة بالمهام تشتهر بمنظومة منتجاتها المخصصة والقائمة على البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب منصة ترتكز على التعلم الآلي وتولد تحليلات تنبؤية لبيانات الملكية وتدعم تمكين المنتجات والخدمات الشاملة ومعقولة التكلفة القائمة على الائتمان.

وسيتم توظيف رأس المال الجديد في حفز نمو عمليات الإقراض الرقمية الخاصة بالشركة، وتمكين قدراتها التحليلية والتنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي في أسواق محددة، فضلاً عن تعزيز كفاءاتها العالمية.

وإلى جانب سجلها الحافل بالنمو والأداء المستدام، تستقطب شركة التمويلات الاجتماعية TSLC اليوم أكثر من 8 ملايين مواطن رقمي عبر منصة أعمالها المعروفة باسم (CASHe) في الهند. ونجحت الشركة مؤخراً بإرساء حضور لها في دولة الإمارات التي باتت مقرها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وهي خطوة أخرى في مساعيها العالمية الطموحة للاضطلاع بدور محوري في تسهيل وصول الجميع إلى حلول الائتمان المسؤولة ومنخفضة التكلفة. وتتطلع الشركة حالياً لإطلاق منصتها المتطورة وغير المسبوقة المخصصة للأجهزة المحمولة أولاً والقائمة على الائتمان.

في منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر الستة المقبلة. وبمجرد إطلاقها، ستوفر المنصة العالمية الهادفة لتعزيز الخدمات المالية، خيارات ائتمانية منخفضة التكلفة ومخصصة وفورية للمستهلكين ذوي الدخل المتوسط الذين يعانون من نقص الخدمات، والتعاون معهم في سعيهم لتحقيق الاستقلال المالي وبناء مستقبل مالي أفضل.

كما نجحت الشركة ببناء محرك متطور لاتخاذ القرار والاكتتاب الائتماني والذي يتيح تسهيلات ائتمانية سريعة ومرنة في منظومة شاملة وآمنة تعتمد كلياً على التكنولوجيا. وستلبي هذه المنصة الاحتياجات اليومية للمواطنين الرقميين الذين يعانون من نقص الخدمات، والتي تتجاهلها الأنظمة المصرفية التقليدية ونظم تسجيل الائتمان.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال ديباك سالوجا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة TSLC: «يشرفنا ويسعدنا أن نتمكن من استقطاب قاعدة واسعة من المستثمرين المؤسسيين عالميي المستوى لدعم نمونا. وتتمتع شركة ’إيه آر آي القابضة بفريق عمل واسع الرؤية ولديه اهتمام واسع بالتقنيات المبتكرة والخدمات المالية.

ويعدّ استثمارها في شركتنا دليلاً على قوة منصتنا المدعومة بالتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وتحليلات بيانات الملكية ــ وهو ما يؤكد ثقة الشركة بقدرتنا على توظيف منصتنا وفق نطاق عالمي، وإحداث نقلة نوعية في الوصول إلى الائتمان النزيه، وحفز عملية الشمول المالي للجيل الجديد.

وفيما نتطلع لدخول أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، ودول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، الصين، ودول آسيا والمحيط الهادئ؛ بات بمقدورنا الاستفادة من الدعم القوي الذي تلقيناه حتى اليوم. ونحن متحمسون لقيادة ’روتشيلد آند كو‘ لجولتنا التمويلية من السلسلة B؛ فهذا يساعدنا على تسريع وتيرة الابتكار، وتحقيق نمو غير مسبوق، وتحقيق أهدفنا على نطاق أوسع بكثير».

وأسّست شركة التمويلات الاجتماعية TSLC مؤخراً شركتها الفرعية المملوكة بالكامل في سوق أبوظبي العالمي، «ديجتال كولكتِف تكنولوجيز المحدودة»، والتي ستبدأ منها فرقها المركزية الجديدة لقيادة التكنولوجيا والمنتجات عملياتها التشغيلية ومن ثم توسيع مكاتبها الإقليمية الجديدة في مشروع «ون سنترال» بدبي، الإمارات.

وكانت الشركة قد عقدت في وقت سابق من العام الجاري شراكة مصرفية نوعية مع شركة «آفاق الإسلامية للتمويل» الإماراتية، لإطلاق محفظة ائتمان مزودة بحلول مصرفية للهواتف المحمولة، والائتمان الافتراضي، وحلول التمويل الشخصي.

وبالتالي الارتقاء بعملية الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط. ومؤخراً، ضمنت شركة التمويلات الاجتماعية دخولها إلى بنغلادش على خلفية شراكتها مع «ألاينس القابضة»، ومن المتوقع أن تثمر هذه الشراكة عن منتج جديد في الأشهر المقبلة.

وتعمل شركة التمويلات الاجتماعية TSLC حالياً في الهند كمنصة متنوعة ومتكاملة مخصصة للأجهزة المحمولة أولاً وقائمة على الذكاء الاصطناعي لتمويل مستهلكي جيل الألفية تحت اسم (CASHe) - تكنولوجيا الإقراض الأسرع نمواً في الهند والقائمة على تحليل بيانات الملكية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي.

والميزانية العمومية، وإدارة المخاطر، والاكتتاب – بما يشمل كامل سلسلة القيمة الخاصة بالإقراض الرقمي بدءاً من الإقراض ضمن التطبيق ووصولاً إلى التمويل المضمّن وحلّ (اشترِ الآن وادفع لاحقاً). وقد ساهمت منصة (CASHe) بتقليل الحواجز التي تحول دون الاقتراض عند الحاجة من خلال دمج محرك الإقراض المضمّن لديها في عدد من أكبر مسارات الشراء في العالم، مثل Google Pay.

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