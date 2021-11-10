إعادة افتتاح فندق ومنتجع شيراتون أبوظبي بحلة جديدة

المصدر: دبي- البيان

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أعلن فندق ومنتجع شيراتون أبوظبي، عن إعادة افتتاحه رسمياً، بإطلالة جديدة كلياً، بعد فترة من أعمال التجديد والتطوير الشاملة، في وجهة الإقامة الشهيرة، التي تحظى بمكانة خاصة.

وظلت جزءاً أصيلاً من المشهد السياحي بالعاصمة الإماراتية، لأكثر من أربعة عقود. يحتل الفندق موقعاً استراتيجياً في قلب أبوظبي، على شاطئ الكورنيش الشهير، وهو جاهز الآن لاستقبال الضيوف، في غرفه ذات المظهر الجديد المتألق، وساحاته العامة، والمنتجع الصحي الفاخر، والنادي الصحي، ومنافذ الطعام العالمية.

يضم الفندق 279 غرفة وجناحاً، وتتوافر به مجموعة من أماكن الإقامة المتميزة، بما في ذلك طابقان تنفيذيان، وأجنحة تنفيذية ودبلوماسية وملكية ورئاسية، تم تجديدها كلياً، لتجمع بين لمسات الديكور الحديثة، وأحدث وسائل الراحة داخل الغرف، مثل سرير شيراتون المميز، والأثاث الفاخر، وتلفاز الكابل، وخدمة الإنترنت العالية السرعة.

وتتيح تشكيلة المطاعم التي يضمها الفندق، الفرصة أمام الضيوف، للاستمتاع بمختلف النكهات العالمية، فهناك مطعم «لو بيسترو» الجديد كلياً، والذي انضم مؤخراً إلى قائمة مطاعم الفندق، إلى جانب مطعم «فلافورز»، المكان الملائم للاستمتاع بأشهى المأكولات على مدار اليوم.

أجواء ترحيبية مليئة بالحيوية والطاقة، بانتظار الضيوف في ركن «تافرن»، الحائز على العديد من الجوائز، بينما هناك فرصة حصرية للاستمتاع بتناول الطعام في الهواء الطلق، في «بي لاونج بيتش»، الواقع داخل حديقة أشجار النخيل المورقة بالفندق. بالإضافة إلى ذلك، سيضيف الفندق قريباً إلى قائمة مطاعمه اللامعة، مطعم «أماديوس» الجديد.

وللتواقين لقضاء أوقات من الاسترخاء، سيروقهم الوجود في بحيرة الفندق الرملية، والمسابح الخارجية، المكان المثالي لقضاء لحظات هادئة، تحت أشعة الشمس الذهبية، في فترة ما بعد الظهيرة.

أما الباحثون عن الاسترخاء، فيمكنهم إمتاع حواسهم بالخدمات المتميزة، التي تم إعدادها لهم في منتجع شيراتون الصحي، الملاذ الهادئ والراقي، بعيداً عن صخب المدينة وضوضائها، لقضاء أوقات مدللة، وتجديد الحيوية والنشاط. يتضمن المنتجع، جلسات تدليك مصممة حسب الطلب، ومجموعة مختارة من علاجات التجميل، وغرف البخار الفاخرة. سيجد الضيوف الراغبون في الحفاظ على لياقتهم، كل ما يحتاجونه في مركز اللياقة البدنية المجهز بأحدث المعدات، والمزود بمجموعة متنوعة من أجهزة تعزيز صحة القلب والأوزان الحرة.

وبمناسبة الافتتاح، عبّر زياد الخوري نائب رئيس العمليات الفندقية في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، عن سعادته بإعادة افتتاح فندق ومنتجع شيراتون أبوظبي، بعد تجديده الكامل.

مشيراً إلى أن ذلك يشكّل جزءاً من التزام شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بالارتقاء المستمر بتجربة الضيوف، بعروض جديدة، ووسائل راحة اشتهرت بها هذه العلامة التجارية.

وأضاف أن الفندق يوفر مكاناً يشعر فيه الضيوف وكأنهم في منازلهم، سواء القادمون بغرض العمل أو الترفيه، بينما يستمتعون بمزيج رائع من سحر العالم القديم والثقافة الحديثة.

تجدر الإشارة إلى أن فندق ومنتجع شيراتون أبوظبي، يُعد من أشهر الفنادق في أبوظبي، ويُصنف من بين أوائل الفنادق ذات العلامات الفندقية العالمية، التي تم افتتاحها في العاصمة أبوظبي في عام 1979.

يوفر الفندق تجربة إقامة بإحساس المنزل للزوار العالميين، وزوار الإمارات العربية المتحدة المقيمين، مع تزويدهم بخدمة ضيافة راقية، بلمسات شخصية، ومرافق 5 نجوم. يوجد الفندق في منطقة الكورنيش الشهيرة بالمدينة، ويقع على بعد خطوات فقط من مناطق التسوق والتجارة الرئيسة، ما يجعله الخيار الأمثل للسياح والمسافرين من رجال الأعمال، على حد سواء.

يتيح مركز شيراتون للأعمال الجديد، بيئة عملية ملائمة لمتطلبات رجال الأعمال القادمين بقصد العمل، مع تجهيزها بقاعات اجتماعات مريحة، حضورياً كان الاجتماع أم افتراضياً. كما توفر مساحات الاجتماعات المتطورة في الفندق، وقاعة الاحتفالات الأنيقة، جميع احتياجات المناسبات بمختلف أحجامها، بينما يوجد فريق متخصص في خدمات المؤتمرات والفعاليات، لضمان تقديم تجربة مثالية تتجاوز التوقعات.

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