ماجد الفطيم تكشف عن بحيرة لاجون ومساحات خضراء في تلال الغاف

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «ماجد الفطيم للوجهات المتكاملة» التابعة لشركة «ماجد الفطيم العقارية»، اليوم، عن تحديث المخطط الرئيسي لمشروع تلال الغاف في دبي، ومن أبرز التحديثات زيادة في المساحات الخضراء قدرها 20% بالوجهة مع زيادة 50% في حجم البحيرة الترفيهية، وإضافة مزيد من المرافق الفاخرة.

ويأتي المخطط الجديد ليتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040 وتحقيق أبرز ركائزها الرامية إلى مضاعفة المساحات الخضراء في دبي وزيادة المحميات والمناطق الريفية الطبيعية، لتُشكل 60% من مساحة الإمارة، ونشهد إقبالاً متزايداً على المجتمعات السكنية، التي توفر نمط حياة بيئياً وصحياً خاصة مع تزايد المساحات الخضراء والمرافق العامة، التي أصبحت عاملاً أساسياً لتحسين نمط وجودة الحياة.

وتقع بحيرة تلال الغاف في قلب المشروع لتمثل أحد مرافق الترويح المحاطة بالشواطئ الرملية البيضاء وأشجار النخيل، والتي تستفيد من تقنيات كريستال لاجون، للحفاظ على نقاء مياهها بحيث يتمكن السكان من السباحة فيها، والاستمتاع بمختلف الأنشطة والألعاب المائية. وبموجب المخطط الجديد، تتضاعف مساحة البحيرة لتكون المساحة الإجمالية قدرها 10 هكتارات.

ويستفيد المشروع من وجود شاطئين جديدين، يقع كل منهما على أحد طرفي الوجهة ويقدم المرافق والأنشطة المائية ورياضات الشاطئ وملاعب التنس. فيما تتمتع الأحياء السكنية على الواجهة المائية في تلال الغاف بشاطئ خاص للاستخدام الحصري للسكان.

ويتضمن المخطط الجديد إضافات مميزة، منها منطقة «لاجون آيلاندز»، التي تضم أحياء سكنية، ومنازل فسيحة تقع مباشرة على الماء لتتمتع باتصال مباشر بالشاطئ. وستطلق ماجد الفطيم للوجهات المتكاملة قريباً عدداً من المنازل المبتكرة، التي صممت لتتناغم تماماً مع البيئة الطبيعية المحيطة بها. أما حي «ألايا» السكني، الذي ما زال قيد الإنشاء، فسيتضمن فللاً واسعة مع مجموعة من خيارات التقسيم

وسمحت الخطة الرئيسية الأولية لمشروع «تلال الغاف»، والتي تم إطلاقها في 2020، بإجمالي 6500 منزل ومساحة أرضية تبلغ حوالي 1.4 مليون على مستوى الموقع الذي تبلغ 3 ملايين متر مربع، بينما تضم الخطة الرئيسية الجديدة 3500 منزلاً ومساحة أرضية تمتد إلى مليون متر مربع، ما يؤكد على الطلب المتزايد وتفضيلات العملاء على المجتمعات السكنية منخفضة الكثافة والمساحات الخضراء المتزايدة والمنازل الأكبر والأكثر حصرية.

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