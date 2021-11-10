جمارك دبي تحصد المركز الأول لجائزتين من المعهد المعتمد لتنمية وتطوير الموارد البشرية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توجت جمارك دبي إنجازاتها المتوالية في التميّز والريادة في مجال الموارد البشرية، بحصولها على المركز الأول لجائزتين من جوائز المعهد المعتمد لتنمية وتطوير الموارد البشرية CIPD.

وذلك على مستوى الشرق الأوسط، عن فئتي «أفضل ابتكار رقمي في مجال التعلم والتطوير» و«نجم الموارد البشرية». جاء ذلك خلال الحفل الافتراضي لتوزيع جوائز الموارد البشرية في الشرق الأوسط الذي أُقيم أخيراً.

وتسلم أحمد مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي في مقر الدائرة الجائزين من وفد المعهد، بحضور محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية.

وقال أحمد مصبح: إننا في جمارك دبي نحرص في كل مبادراتنا على تعزيز مكانة الموظفين ودعم قدراتهم ومهاراتهم بالصورة المشرقة لدعم توجهات ورؤية القيادة الرشيدة الساعية إلى الارتقاء بالموظف الحكومي وجعله في صدارة المشهد كونه الإنسان هو أساس عملية التنمية، وذلك وصولاً لمئوية الإمارات 2071.

وقال محمد الغفاري: جاء حصول الدائرة على جائزة أفضل ابتكار رقمي في التعلم والتطوير نتيجة لما قدمته من مبادرة رقمية متميزة استخدمت تقنية الواقع الافتراضي، حيث وظفت الدائرة التكنولوجيا المتطورة الحديثة المعتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي لتدريب ضباط جمارك دبي في جميع المنافذ الجمركية بالإمارة على طرق وأساليب التفتيش.

إضافة إلى أحدث طرق التهريب والأساليب المستخدمة فيه من خلال نظام يعتمد على تقنية الواقع الافتراضي بوصفها منهجية ذكية على مستوى الدورات التدريبية لرفع قدرة وكفاءة ضباط جمارك دبي واتباع الأساليب الصحيحة والسليمة في ممارسة إجراءات التفتيش مما يحقق الكفاءة والسلامة المهنية.

ونجم الموارد البشرية حصدها الموظف أحمد السويدي أخصائي موارد بشرية في جمارك دبي لتميز أدائه من خلال إحداث تأثير فعّال وإيجابي في مكان عمله مع إحرازه تقدماً أكاديمياً في حياته العملية حصوله على الماجستير في الموارد البشرية من الجامعة الكندية وشهادة مهنية تخصصية في إدارة الموارد البشرية معتمدة من CIPD، إضافة إلى تقديمه مبادرات تدعم توجه الدائرة لتحقيق مبدأ الرفاه الوظيفي منها مبادرة توازن لتحقيق الدعم النفسي والمعنوي لموظفي الدائرة.

قال رامي بايور، المدير الإقليمي لـ CIPD الشرق الأوسط: مع استمرار التطور والنمو في الإمارات بحسب أفضل المعايير العالمية فإننا فخورون بوجود مؤسسات محلية مثل جمارك دبي تقود الركب بابتكارات متميزة، وتتطلع دوماً إلى النهوض أكثر بموظفيها وخططها وبرامجها.

ويعتبر المعهد لأكثر من مائة عام إحدى أهم المؤسسات المهنية المستقلة والمتخصصة في الموارد البشرية على مستوى العالم والشريك المهني المفضل لأكثر من 160000 والهيئة الوحيدة في العالم التي يمكنها منح صفة «تشارترد» للأفراد المتخصصين في الموارد البشرية والتعلم والتطوير، كما أن بحوث ودراسات المعهد المستقلة جعلتهم مستشارين موثوقين للحكومات وأصحاب العمل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز