الإمارات العالمية للألمنيوم ترعى الحملة السنوية لجمع علب الألمنيوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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رعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الحملة السنوية لجمع علب الألمنيومK والتي نظمتها مجموعة عمل الإمارات للبيئة.

وذلك بهدف تعزيز مبدأ الاستدامة ونشر الوعي بين أفراد المجتمع. كما شجَّعت الشركة الموظفين على المشاركة في الحملة، وقد خُصصت حاويات لجمعها في مقر الشركة.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يسرنا أن نكون الراعي الرئيسي لهذه الحملة منذ عام 2011، والتي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة لجمع علب الألمنيوم المستخدمة في مختلف أنحاء الدولة. ويعتبر الألمنيوم من المعادن القابلة لإعادة التدوير بشكل كبير مما يجعله من المواد التي تساهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة، وعدم الحرص على إعادة تدويرها يعتبر خسارة كبيرة لهذه الموارد».

كما شارك موظفو الشركة في حملة «شجرة في المجتمع جذورها توحدنا»، والتي تم تصميمها لرفع مستوى الوعي بأهمية إعادة تدوير المواد المختلفة، حيث تمكن المشاركون في الحملة من جمع 660 كيلو غراماً من الورق و140 كيلو غراماً من علب الحبر.

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