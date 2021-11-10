جوائز مالية بقيمة 150 ألف درهم من «رُوّاد» الشارقة للفائزين بمسابقة أفضل فكرة مشروع رائد 2021

المصدر: الشارقة ـ البيان

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كرم سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة الفائزين في مسابقة (مشروعي) لأفضل فكرة مشروع رائد للعام 2021 والتي نظمتها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رٌوّاد» من 13 سبتمبر إلى 24 أكتوبر تحت شعار #خلّك_ريادي.

جاء ذلك خلال حفل في مقر الدائرة بحضور حمد المحمود مدير المؤسسة وأصحاب الأفكار المتأهلة للمرحلة النهائية من المسابقة وأعضاء لجنتي التحكيم والفرز وعدد من المديرين والموظفين. وحل في المركز الأول صالح العطر عن فكرة مشروع (سلاسل التوريد)، والمركز الأول مكرر عبدالله العويس عن فكرة التطبيق الذكي (Seller Lab)، والمركز الثالث خلود الحمادي عن مشروع (أسمدة عضوية)، وحصل الفائزون الثلاثة على جوائز مالية بإجمالي 150 ألف درهم.

وقال سلطان السويدي: «إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة يؤكد دائماً على أهمية دور الشباب في حفظ المجتمع وتطوره وبناء مستقبله، لأن هذا التطور المنشود يتطلب طاقات خلاقة، وعقولاً متفتحة، قادرة على الإبداع والابتكار، لتستلهم تجارب الماضي، وتستقرئ إمكانات الحاضر، نحو استشراف المستقبل»، مشيراً إلى أن هذا التطور يشمل مجالات الحياة كافة، ومن ضمنها قطاع الأعمال والاقتصاد التي تعتبر عصب النمو والتقدم في كل دولة وفي كل مجتمع.

ودعا السويدي الفائزين إلى المضي في طريق تحويل الأفكار الوليدة إلى قصص نجاح باهرة على أرض الواقع، لأنهم كرواد ورائدات أعمال هم الأجدر بتولي زمام المبادرة بكل ثقة وطموح وشغف، مترجمين أهداف قيادتهم الرشيدة، وملبين احتياجات أفراد المجتمع، من خلال تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي وضعوا اليوم بذرتها الأولى.

وأوضح حمد المحمود في كلمته أن مسابقة (مشروعي) هي مبادرة جديدة تطلقها المؤسسة لأول مرة، لتنضم إلى باقي مبادرات المؤسسة في سعيها لدعم وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع وما بين الشباب المواطنين من كلا الجنسين، وإلى حثهم على بدء الخطوة الأولى للريادة، وهي إيجاد الفكرة، التي هي مصدر التجديد والابتكار. وأشار إلى أنه تم استقبال أكثر من 200 طلب مشاركة.

ولفت إلى أن الأفكار الثلاثة الفائزة تميزت بريادتها وقابليتها للتطبيق ووفائها لشروط ومعايير المسابقة.

مضيفاً إلى أن لدى الفائزين بالمكافآت المالية الفرصة للتقدم لأحد برامج التمويل المقدمة من المؤسسة، وإمكانية الانضمام إلى عضوية «رواد»، وتلقي الدعم لمدة 3 سنوات، فضلاً عن دعم المشروع بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.

وأثنى على جهود فريق العمل القائم على تنظيم المسابقة وإلى أعضاء لجنتي الفرز والتحكيم والتي أسهمت في إخراج المبادرة بالصورة المنشودة. وضمت لجنة التحكيم فاطمة آل علي، مدير إدارة دعم وتمويل المشاريع بمؤسسة «روّاد»، والمستشار هزاع المنصوري، الإعلامي والخبير في ريادة الأعمال، وفيصل المدفع رئيس قسم تمويل الأعمال بمصرف الشارقة الإسلامي، وفهد الخميري، مدير إدارة التسجيل والترخيص بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وأعرب صالح سيف العطر الفائز عن فكرة مشروع (سلاسل التوريد) عن شكره لمؤسسة «رُوّاد» لطرحها هذه المبادرة وإتاحة الفرصة للشباب المبدعين للمشاركة والتنافس، موجهاً الدعوة لباقي الشباب من أصحاب الأفكار المبتكرة والريادية للمسارعة في تقديم الفكرة إلى المؤسسة وغيرها من الجهات الحكومية الداعمة لرواد الأعمال، لدراستها والحصول على الدعم المناسب.

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