مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات للتنمية وبنك الفجيرة الوطني لضمان القروض للمشاريع الصغيرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرم مصرف الإمارات للتنمية مذكرة تفاهم مع بنك الفجيرة الوطني بهدف توفير برنامج لضمان القروض والإقراض المشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التزام المصرف بالعمل على تعزيز منظومة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتحسين مساهمة هذه المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي. وستركز هذه الشراكة على توفير حلول تمويلية استراتيجية للمشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من أهم الركائز الاقتصادية في الإمارات.

وقع مذكرة التفاهم أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وفينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني. وبموجبها، سيوفر مصرف الإمارات للتنمية ضمانات مالية أو برنامج إقراض مشترك لعملاء بنك الفجيرة الوطني من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وسيقدم بنك الفجيرة الوطني تمويلاً يصل إلى 10 ملايين درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون 50% من قيمة التسهيلات بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية. ويهدف البرنامج كذلك إلى دعم المواطنين الإماراتيين الراغبين بالحصول على تمويل لتأسيس شركاتهم الناشئة وتطوير أعمالها عبر تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.

ويوفر برنامج ضمان القروض والإقراض المشترك منصة قوية لمصرف الإمارات للتنمية وبنك الفجيرة الوطني لزيادة قروضهما المالية لفئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وهي التصنيع، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا.

وقال أحمد النقبي: توقيع مذكرة التفاهم يعكس جهود مصرف الإمارات للتنمية في تأدية دور حيوي في خطط التنوع الاقتصادي في الدولة وسد فجوة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات رئيسية في مختلف أنحاء الدولة.

ونتطلع من خلال جهودنا المشتركة إلى تسهيل الوصول إلى الموارد المالية، وتعزيز منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم أهداف الإمارات نحو بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة، والمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.

وقال فينس كوك: تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاد الإمارات. وبنك الفجيرة الوطني وضع نفسه منذ تأسيسه كشريك مالي وداعم أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعكس الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية التزامنا بدعم هذه المنظومة من الشركات في الدولة، ويسعدنا العمل معاً لتوسيع نطاق التمويل المتاح لعملائنا ودعم تطلعات الدولة لنمو هذا القطاع.

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