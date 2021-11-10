بطاقات رواتب مستدامة في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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كشفت إيدنرد الإمارات، منصة بطاقات الرواتب، عن أول بطاقات رواتب صديقة للبيئة في الإمارات. ويتم تصنيع بطاقات الرواتب المستدامة الجديدة الصادرة عن شركة إيدنرد الإمارات من 85.5% من البلاستيك المعاد تدويره، وتُطبع بحبر قابل لإعادة التدوير.

ويأتي البلاستيك المعاد تدويره من نفايات الطباعة والتغليف الصناعية في أوروبا ويمكن أن يوفر ما يصل إلى 3.18 جرامات من النفايات الصناعية لكل بطاقة. كما يمكن إعادة تدوير هذه البطاقات لإعادة استخدامها لثماني مرات. هذا وستتوفر البطاقات الصديقة للبيئة اعتباراً من ديسمبر 2021 لكافة عملاء إيدنرد الإمارات، ويمكن استخدامها في المتاجر وأونلاين في جميع أنحاء العالم.

وأشارت أبحاث مجموعة بوسطن الاستشارية أن 81% من المستهلكين في الإمارات على دراية بتحديات تغير المناخ ولديهم استعداد كبير للحياة بشكل أكثر استدامة.

وتلتزم إيدنرد الإمارات بالحد من انبعاثات الكربون، ترشيد استهلاك الموارد والنفايات، وإدارة تأثير حلولها خلال دورة حياة الموارد. يتماشى هذا النهج مع هدف المجموعة المتمثل في «إثراء الاتصالات من أجل الخير»، ويُعتبر اعتماد نهج التصميم البيئي لهذه الحلول، سواء كانت مادية أو رقمية، إحدى الأولويات الرئيسية لسياسة إيدنرد البيئية. تعد البطاقات الصديقة للبيئة جزءاً من جهود إيدنرد لدعم الاقتصاد المستدام نظراً لأن البلاستيك المعاد تدويره يتطلب طاقة أقل لإنتاجه من البطاقات البلاستيكية التقليدية.

وقال بيير غاغنود، المدير الإقليمي لجنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في إيدنرد: تشكل بطاقات الرواتب الصديقة للبيئة التي تحتوي على أعلى تركيز من البلاستيك المعاد تدويره في السوق فرصة كبيرة للتصدي لبعض المخاوف البيئية في دولة الإمارات، وتوفير خيار مستدام لجميع عملائنا، وخطوة مهمة نحو التزامنا بالمحافظة على البيئة. وتتميز بطاقات الرواتب الصديقة للبيئة من إيدندرد بتصميم مبتكر يتضمن شارة إعادة تدوير جديدة على ظهر البطاقة لمساعدة المستهلكين على التمييز بين البطاقات المصنوعة من البلاستيك القابل لإعادة التدوير.

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