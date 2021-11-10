معرض «يامكس» يتيح لجهات عالمية المدخل الأفضل إلى قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة في المنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن معرض يامكس الشرق الأوسط، فعالية الحلويات في الشرق الأوسط، توفير منصة تتيح لمنتجي الوجبات الخفيفة العالميين الدخول إلى السوق المحلية من خلال منطقة مخصصة للجهات الجديدة في مركز دبي التجاري العالمي.

وتتيح المنطقة الجديدة للعلامات التجارية فرصة المشاركة في إحدى أحدث فعاليات المعرض، والاستفادة من الأسعار الخاصة لمساحات العرض التي تبلغ 12 متراً مربعاً، إضافةً إلى العديد من فرص التواصل والعلاقات. ويتمثل الشرط الوحيد للتقديم بعدم وجود مشاركة سابقة في المعرض.

وتمّ اختيار 7 علامات تجارية من الهند وبيلاروسيا وهنغاريا وليتوانيا وأوكرانيا وعلامتين تجاريتين من بولندا، على أساس مراجعات شاملة للطلبات المقدمة. ويمكن لهذه العلامات عرض منتجاتها في المنطقة الجديدة التي تتضمن مجموعة من العروض على مختلف الأنواع من الشوكولاته إلى حلويات الفراولة والعسل.

وأشارت شركة بيور تمبتيشن الهندية المصنعة والمصدرة للمنتجات القائمة على الشوكولاته، مثل مخروط الشوكولاته كوجبة خفيفة والبسكويت المحشو بالكريمة والمشروبات فورية التحضير، إلى تفاؤلها بالفرص المتاحة في المنطقة بعد النجاح بدخولها إلى السوق لأول مرة. وقال ريشيكيش غاندي، الرئيس التنفيذي لشركة بيور تمبتيشن: «حققنا حضوراً مميزاً في السوق الهندية لعشرين عاماً، ونعتقد أنّ منطقة الشرق الأوسط هي الخيار الأمثل للتوسع. ويسعدنا أن نشارك في يامكس الشرق الأوسط 2021، حيث قابلنا العديد من المشترين ونتطلع إلى تنفيذ هذه الصفقات بعد المعرض.

وقالت جوليا كيريتشينكو، رئيسة التسويق في شركة فيتبا، المتخصصة في حبوب الفطور من بيلاروسيا:»تُعدّ فيتبا الشركة الرائدة في القطاع في بيلاروسيا، ونعتقد أنّ فعالية يامكس الشرق الأوسط هي الوسيلة الأمثل لتوسيع أعمالنا إلى الشرق الأوسط، حيث التقينا بالعديد من الموزعين المحتملين. ونحن متحمسون للقاء جميع المشاركين في الفعالية«.

وأشاد دانيال زيلارد فاجدا، مدير المبيعات في شركة تشوكولاند، العلامة الهنغارية المتخصصة بالشوكولاته والتي تأسست في عام 2007 وانتقلت من التوزيع إلى التصنيع، بإمكانية دبي على استضافة الفعاليات الكبرى في هذا القطاع. وقال: نعتقد أن لدبي مستقبلاً كبيراً في قطاع تصنيع الأطعمة إذ تتمتع بحضورٍ كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمثّل الإقبال الكبير للزوار خلال الأيام الثلاثة الماضية دليلاً على مكانة الإمارات لاستضافة الفعاليات الكبرى. ونقدّم امتناننا للمشاركة في فعالية يامكس الشرق الأوسط لتوفيرها منصةً بهذا الحجم تكون نقطة الانطلاق لتوسّعنا في المنطقة».

ومن العلامات المشاركة للمرة الأولى هذا العام شركة جولسكي من ليتوانيا، وشركة ريلي إينكريدبل فودز من أوكرانيا، وشركتي تيرافيتا وأونو فودز من بولندا. وستعود فعالية يامكس الشرق الأوسط لعام 2022 باسم جديد، ISM الشرق الأوسط، على غرار معرض كولونيا ISM، المعرض التجاري العالمي للحلويات والمأكولات الخفيفة، وذلك من 8 إلى 10 نوفمبر 2022.

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