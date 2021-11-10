17 % نمواً في أرباح بنوك دبي المُدرجة

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أظهر مسح «البيان الاقتصادي»، ارتفاع الأرباح الصافية لبنوك دبي الخمسة المدرجة 17.3% أو ما يعادل 1.73 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، في مؤشر على نجاح البنوك في تجاوز تحديات جائحة «كوفيد19» بفضل قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة لاسيما في ظل اتباعها نهجاً منضبطاً في إدارة التكاليف والمخاطر.

وبحسب المسح، وصلت أرباح البنوك إلى 11.73 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2021 مقارنة بنحو 9.99 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2020.

بينما زادت أصول البنوك بنحو 1.79% أو ما يعادل 22.2 مليار درهم لتقفز من 1.243 تريليون درهم في نهاية العام الماضي وصولاً إلى 1.265 تريليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي.

واستحوذ «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح بواقع 62% مع ارتفاعها شاملة أرباح «الإمارات الإسلامي» من 5.64 مليارات درهم، وصولاً إلى 7.28 مليارات درهم بنهاية سبتمبر الماضي، بنمو قدره 29.1%، فيما وصلت أصول البنك إلى 699.1 مليار درهم بزيادة قدرها 0.14%.

وجاء «دبي الإسلامي» ثانياً بعد تحقيقه أرباحاً بنحو 3.1 مليارات درهم مدفوعاً بالإدارة المدروسة للتكاليف، وخفض مخصصات انخفاض القيمة، فيما وصلت أصول البنك إلى 289.4 ملياراً بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ثم «دبي التجاري» مع ارتفاع أرباحه 28.8% من 815.7 مليون درهم إلى 1.05 مليار، فيما قفزت أصوله بمقدار 10.7% من 97.36 مليار درهم إلى 107.7 مليارات درهم. أبوظبي – رامي سميح

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