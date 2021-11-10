«الاتحاد العقارية» تقر عزل 4 من مجلس إدارتها

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت الجمعية العمومية لشركة «الاتحاد العقارية» خلال اجتماعها أمس، عدم الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن عام 2020، وكذلك عدم المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي، إن الجمعية العمومية رفضت عزل 3 من أعضاء مجلس الإدارة، وهم: درويش عبد الله الكتبي، ومحمد فردان الفردان، وعبد الوهاب الحلبي، فيما وافقت الجمعية على عزل 4 أعضاء من مجلس الإدارة، وهم: فتحي بن قريرة، وخليفة حسن الحمادي، وضاحي يوسف المنصوري، وكلار جورج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز