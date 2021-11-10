15 % نمو رحلات الناقلات الوطنية في أكتوبر

المصدر: دبي – بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع عدد الرحلات الجوية التي سيرتها الناقلات الوطنية خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 14.92% مقارنة بشهر سبتمبر السابق بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي»، المزوّد لبيانات المطارات وشركات الطيران حول العالم.

وأشارت المؤسسة إلى أن الناقلات الوطنية في الدولة التي تشمل كلاً من «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» و«الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران» و«العربية للطيران أبوظبي» قد سيّرت 21.18 ألف رحلة جوية إلى مختلف المطارات العالمية خلال أكتوبر 2021، مقابل 18.43 ألف رحلة في شهر سبتمبر من العام الجاري.

وبحسب البيانات فقد سيّرت «طيران الإمارات» لوحدها 8339 رحلة جوية خلال أكتوبر 2021، مقابل 7311 رحلة في سبتمبر، تلتها «فلاي دبي» التي سجلت 5194 رحلة جوية، مقابل 4492 رحلة جوية في سبتمبر 2021، في حين شغلت «الاتحاد للطيران» 3208 رحلة جوية في أكتوبر، مقابل 2968 رحلة في سبتمبر، فيما شغلت «العربية للطيران» 4072 رحلة جوية، مقابل 3338 رحلات، ومن ثم «العربية للطيران أبوظبي»، التي سجلت 373 رحلة، مقارنة بـ328 رحلة جوية في سبتمبر 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز