9046 حساباً جديداً في سوق دبي المالي خلال 10 أشهر

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي 9046 حساباً جديداً خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما أضافت 1245 حساباً خلال شهر أكتوبر الماضي، وفق رصد «البيان الاقتصادي».

واستحوذ «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة منذ بداية العام بواقع 1213 حساباً، ثم «بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية» 1184 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» 1027 حساباً و«أبوظبي التجاري للأوراق المالية» نحو 924 حساباً، يليه «الدولية للأوراق المالية» نحو 736 حساباً. وجاءت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» سادساً بعدد 575 حساباً، ثم «أرقام سيكيوتريتز» 444 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 434 حساباً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز