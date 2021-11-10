1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 1.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 267 مبايعة بقيمة 730.08 مليون درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 218.32 مليون درهم و243 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 511.76 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 135 مليون درهم في منطقة زعبيل الثانية تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وتصدرت وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم والثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 2 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة معيصم الأول ومبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم والثالثة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 16 مليوناً.

وسجلت الرهونات 963.58 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 114.12 مليون درهم و62 رهن فلل وشقق بقيمة 849.46 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 331 مليون درهم ورهن بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 210 ملايين درهم. وتم تسجيل 23 هبة بقيمة 41.95 مليون درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في الثنية الخامسة بقيمة 11 مليوناً.

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