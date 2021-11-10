اتفاقية تعاون بين جينشا القابضة الصينية ورويال ستراتيجيك بارتنرز

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مجموعة جينشا القابضة الصينية وشركة رويال ستراتيجيك بارتنرز الإماراتية أخيراً اتفاقية تعاون استراتيجي، وذلك خلال حفل أقيم بفندق ذا إتش في دبي.

وتتضمن الاتفاقية إقامة مشروع مشترك في مجال الأصول الرقمية وفي مجال الألعاب الترفيهية.

وتعمل مجموعة جينشا القابضة في مجالات عدة منها تقنية البلوكتشين والتمويل والترفيه والعقارات وغيرها من المجالات الأخرى. وتركز شركة رويال ستراتيجيك بارتنرز على استثمار وتطوير الصناعات الناشئة في الإمارات.

حضر الحفل الدكتور حمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة رويال ستراتيجيك بارتنرز وليو ليو، رئيس مجلس إدارة مجموعة جينشا القابضة.كما حضره أبوبكر الخوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي كابيتال جروب.

وقال ليو إن مجموعة جينشا القابضة وشركة رويال ستراتيجيك بارتنرز ستعملان معاً، لبناء أكبر قاعدة استثمارية صينية عربية في الشرق الأوسط. ووفقاً لما كشفت عنه مجموعة جينشا، فإنه بحلول 2022 سيتم ضخ استثمارات استراتيجية بقيمة ملياري دولار «7.2 مليارات درهم» في قطاعات استثمارية عدة في الإمارات، بما فيها تقنية البلوكتشين، التمويل، الترفيه، العقارات، المجالات الطبية وغيرها من المجالات. كما ستنشئ المجموعة بالتعاون مع صناديق استثمارية إماراتية صندوقاً لصناعة البلوكتشين، وسيتم إنشاء بورصة امتثال للأصول الرقمية.

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