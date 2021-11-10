معرض دبي للطيران 2021 يستقطب 137 شركة جديدة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن معرض دبي للطيران 2021 استضافة أكثر من 137 شركة عارضة جديدة في دورته لهذا العام، بالإضافة إلى كبار الشركات المتخصصة بقطاعات الطيران والفضاء والدفاع والتي شاركت في النسخ السابقة مع المعرض. ويقام المعرض من 14-18 نوفمبر الجاري.

ويشهد المعرض انضمام شركات من مجموعة واسعة من الدول، بما فيها بلجيكا وأوكرانيا واليونان وإسرائيل وسويسرا والبرازيل وجمهورية التشيك وكندا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وتضم الشركات الجديدة «إيه دي بي سيفغيت»، و«أمازون ويب سيرفيس»، وبيلويذر إندستريز، وجيبسون روبوتيكس، وهواوي، وإنتلسات، و«هوك أي 360»، وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، وليليوم، ومجموعة الدفاع ماك جي، ومابتك، ووزارة الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، وشركة «إم تي يو إيرو إنجينز»، وشركة «أول» للأمن السيبراني.

وشركة رافاييل لأنظمة الدفاع المتقدمة، وآر إس أيه جلوبال، وإس 3 للدفاع الجوي، وسكايبورتس، وشركة سوخوي، وشركة ثومن لمعدات الطيران، ومجموعة فولغا-نبر، وستستعرض هذه الشركات أحدث الحلول التقنية والخدمات والحلول التي توفرها للقطاع إلى جانب إرساء علاقات تجارية جديدة.

شركة ايدج

من جانبها، تعتزم شركة ايدج المشاركة المرة الثانية في معرض دبي للطيران بصفتها شريك الفعالية الرسمي للتكنولوجيا الدفاعية، وكونها مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في المنطقة في قطاع الدفاع وغيره والتي تصنف بين أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم. ومن المقرر أن يعرض جناح ايدج محفظتها الواسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المتطورة في الطيران والفضاء والدفاع والتي تقدمها تسع شركات تابعة لها وهي «هالكن»، و«الطارق»، و«أداسي»، و«سيجنال»، و«أمرك»، و«جال»، و«إي بي آي»، و«جاهزية»، و«هورايزن».

وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب في مجموعة ايدج: تحت شعار «المستقبل اليوم»، وبعد عامين حافلين من انطلاقنا قبيل انعقاد النسخة السابقة من معرض دبي للطيران، تقود مجموعة ايدج الجهود الرامية لتحقيق التطورات في القطاع في المنطقة وحول العالم. وقد جاء هذا النمو المدهش للمجموعة، التي شهدت من خلاله زيادة منتجاتها بأكثر من عشرة أضعاف في هذه الفترة، بفضل الاستثمار في الابتكار الحقيقي وتخصيص موارد ضخمة في تطوير القدرات في المواهب والتصنيع عالي الجودة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز