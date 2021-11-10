ميرسر: شركات الإمارات تتجه لزيادة الموظفين ورفع الرواتب وسط انتعاش اقتصادي

المصدر: دبي - البيان

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أظهر استطلاع «ميرسر» للأجور الكلية لعام 2021 أن وتيرة التوظيف آخذة في الارتفاع في الإمارات نتيجة الانتعاش الاقتصادي المبشر الذي تشهده الدولة.

وأشارت الشركات إلى نيتها توظيف كوادر جديدة في مناصب مختلفة أكثر مما تم توظيفه في 2020. وساهم الانتعاش الاقتصادي في تغيير عقلية توظيف الكفاءات ودعمها، خاصةً مع توفر المزيد من الخيارات أمام الموظفين، مما دفع أصحاب العمل لإعادة التفكير في قدرات وإمكانات الموظفين واستراتيجيات التعويض لديها وطرق الحفاظ عليها للتخفيف من حدة التنافس على المواهب والكفاءات، لا سيما في مجموعات الكفاءات عالية الطلب.

والتي تضاعفت بدورها خلال فترة ما بعد وباء كورونا. ويعكس الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي بالإمارات معنويات السوق الإيجابية، وذلك بفضل التنفيذ السريع لبرنامج التطعيم ضد الفيروس في الدولة ومساهمة معرض إكسبو 2020 في تحريك السياحة من جديد.

وقال آندرو زين، مستشار ومسؤول المهن في ميرسر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تعمل الشركات على تركيز الأولوية لتعيين مجموعة الكفاءات التي ستدعم نمو أعمالها في المستقبل، إلا أن قطاع المواهب والكفاءات لا يزال في مرحلة التطور، مما يُسبب تنافساً كبيراً إلى حدٍ ما.

ولجذب المواهب المتميزة والحفاظ عليها، يجب على أصحاب العمل والشركات مواكبة معدلات نمو الرواتب والفوائد على مستوى السوق. وهناك تفاؤل كبير بالنظر لعام 2022، حيث تتوقع العديد من الشركات في الإمارات زيادة في الأجور بهدف جذب أفضل الكفاءات والاختصاصات والحفاظ عليها، لا سيما في مجالات العمل التنافسية.

وبالنسبة لـ2021، يُشير استطلاع «ميرسر» للأجور الكلية الذي شمل 599 شركة في الإمارات إلى زيادة في الرواتب الإجمالية بنسبة 3.6%. وفي قطاع التكنولوجيا حيث زادت الرواتب بنسبة 3.5%، بينما زادت بنسبة 3.4% في قطاع الطاقة. وتشمل الصناعات التي تتوقع نمواً في الرواتب علوم الحياة والسلع الاستهلاكية بنسبة 4٪ نتيجة للأداء القوي لها خلال الوباء.

تفاؤل

وبالنظر لـ 2022، نرى علاماتٍ واضحةً على التفاؤل الاقتصادي من خلال المشاركين في الاستطلاع الذين يشيرون إلى زيادة سنوية في الرواتب تتماشى مع مستويات الزيادة في فترة ما قبل الوباء، مع توقع متوسط زيادة في جميع الصناعات بنسبة 4%.

وتشمل الصناعات التي سيتم مواءمتها مع النسبة المتوقعة في زيادة الرواتب لعام 2022 التكنولوجيا الفائقة وعلوم الحياة والسلع الاستهلاكية. بالمقابل، من المتوقع زيادة طفيفة في رواتب قطاع الطاقة بنسبة 3.8%.

وقال تيد رفول، رئيس المنتجات المهنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة ميرسر: يُظهر استطلاع الأجور الكلية لهذا العام تفاؤلاً في توجهات التوظيف وزيادة الرواتب.

حوافز

مع زيادة حدة المنافسة على المواهب المختلفة، يشهد سوق العمل قيام أصحاب الشركات بإعادة وضع استراتيجيات التعويضات والمزايا الخاصة بها بحيث تجذب أفضل المواهب وتحافظ عليها.

ويُظهر الاستطلاع زيادة تركيز الشركات على تطوير خطط الحوافز طويلة الأجل، خاصةً للمديرين التنفيذيين وذوي الخبرات العالية في المجالات المُتخصصة. وتتمثل الميزة الرئيسية التي يبحث عنها الموظفون في العمل المرن، والتي يزيد عليها الطلب.

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