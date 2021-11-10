الأسهم تربح 6 مليارات بدعم العقار والبنوك

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 6 مليارات درهم مدعومة بمكاسب أسهم العقار في دبي والبنوك في أبوظبي، وسط سيولة قوية تجاوزت 2.7 مليار درهم.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.5% أو ما يعادل 15.68 نقطة ليغلق عند 3119.96 نقطة مدعوماً بمكاسب أسهم العقار، فيما زاد سوق أبوظبي 0.17% توازي 14.14 نقطة ليقفل عند 8196.1 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والطاقة والصناعة.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 2.75 مليار درهم، منها 1.94 مليار في أبوظبي و814.8 مليوناً في دبي، وجرى تداول 769.2 مليون سهم، موزعة بواقع 373.4 مليوناً في أبوظبي و395.8 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ أكثر من 20 ألف صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 3% مع نمو «إعمار العقارية» 3.4% و«إعمار مولز» 3.87% و«إعمار للتطوير» 3.44%، فيما انخفض «ديار» 1.7% واستقر «داماك»، وانخفض قطاع البنوك 0.07% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.35% فيما صعد «دبي الإسلامي» 0.18%.

وتراجع قطاع الاستثمار 3.5% بعد تراجع «دبي للاستثمار» 0.53% و«سوق دبي المالي» 10% إثر تعرضه لعمليات جني أرباح بعد تحقيقه مكاسب قياسية، فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 0.26%، ونزل قطاع النقل 0.3% بعد هبوط «أرامكس» 1.17% فيما صعد «العربية للطيران» 0.69% و«الخليج للملاحة» 1.02%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط جاذباً 281.4 مليون درهم، تلاه «إعمار مولز» 161.9 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 154.2 مليون درهم، وحقق «إعمار مولز» أكبر ارتفاع بنسبة 3.9%، فيما كان «سوق دبي المالي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 40.9 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 0.26% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.32% و«أبوظبي الإسلامي» 0.34% فيما استقر «أبوظبي التجاري»، ونما قطاع الطاقة 0.24%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.12% بعد هبوط «ألفا ظبي» 0.39% و«الواحة كابيتال» 0.57% و«إشراق» 0.82% فيما استقر «العالمية القابضة»، وتراجع قطاع الاتصالات 0.04%، وهبط قطاع العقار 0.9%.

تزعم «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 341.4 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» 325.2 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 288.26 مليوناً، وحقق «القدرة القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 14.94%، فيما كان «فودكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.86%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 132.1 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع.

استثمار مؤسسي

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 89.3 مليون درهم، ونحو البيع بدبي بصافي استثمار 41.86 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 41.86 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 89.3 مليوناً.

إفصاحات

● ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «الشارقة للتأمين» إلى 10.5 ملايين درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 3.77 ملايين في الفترة نفسها من 2021.

● تحولت شركة «أبوظبي الوطنية للفنادق» إلى الربحية بأرباح قيمتها 87.89 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بنحو 75.7 مليونا في الفترة المقابلة من العام المنصرم.

● تحول بنك «الإمارات للاستثمار» للربحية خلال الأشهر التسعة الأولى 2021، مع تحقيقه أرباحاً قيمتها 24.58 مليون درهم، مقارنة مع خسائر بنحو 28.17 مليونا في الفترة المقاربلة العام الماضي.

● حققت شركة «اللاينس للتأمين» أرباحاً قيمتها 26 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 34.5 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام المنصرم.

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