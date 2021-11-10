اختبارات لـ«جسر» العملات الرقمية للبنوك المركزية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أصدر مصرف الإمارات المركزي وشركاؤه من مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في هونج كونج وسلطة النقد في هونج كونج وبنك تايلاند ومعهد أبحاث العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني، نشرة رسمية حول مشروع «الجسر» للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية (mBridge).

وتسلّط النشرة التي تحمل عنوان «بناء منصة العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية للمدفوعات الدولية»، الضوء على التقدم الذي حققه المشروع الذي يهدف إلى تسريع المدفوعات عبر الحدود وتمويل التبادل التجاري الدولي بين البنوك المشاركة باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية.

كما حدد فريق المشروع مجموعة من الاختبارات للتحقق من أداء النظام بناءً على معاملات مالية واقعية مستمدة من معلومات مالية حقيقية في منصة «mBridge»، ليبدأ تطبيق اختبار النظام التجريبي للمشروع الذي تم تطويره أخيراً، كما تمّ وضع خارطة الطريق للمشروع لعام 2022، بالاعتماد على أساليب مرنة وسريعة لتطوير خدمات قابلة للتطبيق وقادرة على دعم معاملات التمويل التجاري الدولي والعمليات المالية الأخرى.

وحدد المشاركون الـ 22 من الدول الأربع المشاركة في المشروع 15 اختباراً تجريبياً لتقييم قدرة المنصة على تعزيز المدفوعات عبر الحدود . وتغطي الاختبارات المعاملات عبر 11 قطاعاً (تصل قيمتها إلى مليار درهم) ليتم اختبارها على منصة المشروع التجريبية. وشاركت 5 بنوك في الإمارات ببعض الاختبارات وهي بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وبنك إتش بي سي وبنك ستاندرد تشارترد، وتم إعطاء الأولوية لمعاملات تمويل التبادل التجاري الدولي بالاختبارات نظراً لارتفاع حجم التبادل التجاري بين الدول الأربع والبالغة 731 مليار دولار.

وقال معالي خالد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: المشروع تطور بارز في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، ونؤكد التزامنا بمواصلة استكشاف وتطوير المشروع بشكل مشترك مع بنك التسويات الدولية وباقي البنوك المركزية المشاركة، وذلك مع تطلعنا إلى توفير وسائل أفضل وأسرع وأكثر أماناً وفعالية من حيث التكلفة للتحويلات المالية الدولية.

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