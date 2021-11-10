1.7 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للتوزيع» بنهاية سبتمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى 2021، حيث سجلت أرباحاً أساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 2.3 مليار درهم، بينما بلغ صافي أرباح الشركة 1.7 مليار درهم. وخلال الربع الثالث، بلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 737 مليون درهم، وصافي الربح 529 مليوناً.

و سجلت الشركة تزايداً في كميات الوقود المباعة في محطاتها في دبي، حيث تشغّل الشركة الآن 31 محطة خدمة في الإمارة. وتدير أدنوك للتوزيع 459 محطة خدمة في جميع أنحاء الإمارات. وخلال التسعة أشهر الأولى 2021، تقلصت النفقات التشغيلية بنسبة 17.8% مقارنة بالتسعة أشهر الأولى 2020، وذلك على الرغم من توسعة شبكات محطات الشركة.

وقال المهندس بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: «تمثل شركتنا تجربة استثمارية متميزة، وهو ما تؤكده نتائج اليوم، ونحن متفائلون بالمستقبل مع وجود مؤشرات واضحة للنمو وبدء التعافي من جائحة «كوفيد 19».

وسنواصل التركيز على خطط توسعنا محلياً ودولياً لتعزيز مكانتنا كشركة رائدة في مجال توزيع الوقود ومتاجر التجزئة في الإمارات، وكموزع عالمي للوقود. كما نسعى للمحافظة على مكانتنا المالية الراسخة. ونتوقع أن يتسارع نمو الشركة مدفوعاً بالانتعاش الاقتصادي وزيادة عدد العملاء في موسم الإجازات، إلى جانب افتتاح معرض «إكسبو» واستضافة الإمارات للعديد من الفعاليات الرياضية».

وفي سبتمبر، أعلنت أدنوك للتوزيع عن موافقة مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح مرحلية على المستثمرين عن النصف الأول بقيمة 1.28 مليار درهم (10.28 فلوس للسهم)، حيث تم دفعها في أكتوبر. ويعد هذا أول توزيع للأرباح من الأرباح الكاملة لعام 2021، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 2.57 مليار درهم (20.57 فلساً للسهم)، بما يتوافق مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح.

وهو ما يمثل عائداً ربحياً بنسبة 4.8% لعام 2021 (بناءً على سعر 4.26 دراهم للسهم كما في 8 نوفمبر 2021).

ووفقاً للسياسة المعتمدة للشركة، فمن المتوقع أن يتم توزيع الجزء الثاني والأخير من أرباح عام 2021 في أبريل 2022، رهناً بتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المستثمرين. وتعكس سياسة توزيع الأرباح الوضع المالي القوي للشركة حتى نهاية 2020 والثقة في آفاق نموها وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة. وتظل أدنوك للتوزيع واثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاستراتيجية وتحقيق عائدات نقدية مستدامة لمساهميها.

محطات جديدة

تم افتتاح 14 محطة خدمة جديدة في الإمارات. وشهد برنامج تجديد متاجر واحة أدنوك تجديد 35 متجراً. كما حصلت الشركة على شهادة عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة في السعودية للاستحواذ على 35 محطة خدمة بالسعودية. وواصلت الشركة توسعها في السعودية بإضافة 10 محطات جديدة، كما في 8 نوفمبر 2021، والتخطيط لافتتاح إجمالي 40-45 محطة خلال 2021.

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