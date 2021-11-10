القطاع الصناعي في المنطقة الحرة بدبي يخفض الانبعاثات 90 %

المصدر: دبي - البيان

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ثمن سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، جهود المرافق الصناعية، التي تشرف عليها المؤسسة، في خفض الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي على النحو الذي يفوق المستوى المتوقع، إذ نجحت في خفضها بنسبة تصل إلى 90% خلال العام الماضي، وذلك من خلال اتباع السياسات والتوجهات الحكومية عبر تطبيق البرامج والمبادرات التي تهدف لتعزيز جودة البيئة في المناطق التابعة للمؤسسة.

وتماشياً مع متطلبات ومعايير استراتيجية دبي الصناعية 2030، يسعى المختبر المركزي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إلى ضمان جودة الهواء والحد من الانبعاثات الغازية في المناطق الحرة التي تقع تحت إشراف المؤسسة، وذلك بهدف حماية الصحة العامة وتعزيز الصناعات التحويلية التي تراعي البيئة عبر الحد من تلوث الهواء خلال مراحل التطوير والبناء.

وأوضح بن سليّم أن مختبر البيئة والصحة والسلامة يقوم بعدد من الاختبارات لفحص جودة الهواء حول المناطق الحرة، ومن ضمنها إجراء تحليل الانبعاثات الغازية الذي يقيس مستوى الملوثات المنبعثة في الغلاف الجوي من المداخن والأنابيب التي قد تحتوي على جسيمات ضمن الغازات والأبخرة والأدخنة.

وأضاف: «ويقدم المختبر المركزي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة فحصاً آخر يعمل على تحليل جودة الهواء في الوسط المحيط داخل المباني والمنشآت من حولها، من حيث صلتها بصحة وراحة شاغلي وقاطني المبنى».

كفاءة

يضمن المختبر المركزي كفاءة البيئة المحيطة من خلال إجراء فحص المركبات العضوية المتطايرة، والذي يعمل على الكشف عن مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية المنبعثة كغازات في البيئة، .

ويلتزم المختبر بمعايير الجمعية الأمريكية لأعمال المياه والجمعية الأمريكية للصحة العامة ووكالة حماية البيئة في أمريكا والجمعية الأمريكية لاختبار المواد وبنود قانون اللوائح الفيدرالية.

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