«ناشونال أكواريوم» تستقبل الزوار 12 نوفمبر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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كشف فؤاد مشعل، الرئيس التنفيذي لشركة البركة الدولية للاستثمار، المطور لمشروع القناة، افتتاح «ناشونال أكواريوم» المرحلة الأولى من مشروع «القناة» السياحي والترفيهي البالغ تكلفته الاستثمارية الإجمالية نحو 1.8 مليار درهم، وذلك في 12 نوفمبر.

وأضاف مشعل، في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي، أمس، أن مشروع «القناة» يضم 5 محطات رئيسية تم افتتاح الأولى منها أمس وتضم حوض الأحياء المائية الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، على أن يتم افتتاح المحطات التالية تباعاً خلال الأسابيع القليلة القادمة ليكون المشروع متاحاً بالكامل أمام الجمهور مع نهاية ديسمبر القادم 2021.

ويتكون المشروع من مجموعة من المناطق السياحية والمرافق الترفيهية، بما في ذلك حوض الأحياء المائية الوطني، ومركز ذا بريدج الأول من نوعه في المنطقة للياقة البدنية والصحية، وأكبر سينما مستقلة في أبوظبي، وصالة لألعاب الواقع الافتراضي بتكنولوجيا فائقة التطور، هي الأولى من نوعها على مستوى الإمارات

إرث

وقال بول هاميلتون، المدير العام لدى «ناشونال أكواريوم»: من المقرر افتتاح «ناشونال أكواريوم» أمام الضيوف في 12 نوفمبر. وترتبط الإمارات بعلاقة وثيقة ومتفردة بالخليج العربي، ونحن نسعى للاحتفاء بهذه العلاقة من خلال إبراز الإرث الإماراتي في هذا المشروع.

ويضم «ناشونال أكواريوم» 60 منطقة عرض ضمن 10 مناطق، تحتضن 46 ألف كائن بحري، يشرف عليها فريق من 80 مختصاً في الحياة البحرية يمتلكون خبرةً واسعةً اكتسبوها خلال عملهم في أبرز أحواض الأحياء المائية في مختلف أنحاء العالم.

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