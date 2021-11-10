«الصكوك الوطنية» تصبح أكبر مستثمر في «تعليم»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «الصكوك الوطنية» قيامها أخيراً بزيادة حجم استثماراتها في شركة «تعليم» التي تعد من أكبر المؤسسات التعليمية في الإمارات برأسمال مدفوع 750 مليون درهم، لتصبح أكبر المساهمين فيها بحصة تبلغ 23% ارتفاعاً من 19.6%.

وأعرب علي المزروعي رئيس لجنة الاستثمار لمجموعة الصكوك الوطنية وعضو مجلس إدارة تعليم، عن سعادته لزيادة مساهمة «الصكوك الوطنية» التي تمكنت من الحصول على ثقة العملاء من خلال تقديم أفضل البرامج الادخارية والاستثمارية مقارنة بمتوسط الأسعار السائدة في السوق، في شركة تعنى بأحد أهم القطاعات في تعزيز الابتكار واستدامة المعرفة على غرار شركة «تعليم» التي تعتبر لاعباً أساسياً في مجال التعليم المبتكر في الدولة. وأشار إلى أن هذا الاستثمار لن يحقق فقط عائدات ثابتة لـ«الصكوك الوطنية»، بل يندرج أيضاً في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها الشركة لخدمة مجتمع الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز