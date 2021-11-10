تعاون إماراتي مصري لتطوير وتشغيل محطة في ميناء سفاجا

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك العالمي الرائد للتجارة والخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الذراع التجاري لوزارة النقل، بهدف تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري وتعزيز علاقات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي يتبناها الطرفان في أعمالهما.

جاء التوقيع على هامش فعاليات المعرض التجاري الدولي الرابع للنقل اللوجيستي الذكي والشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور وزير النقل المصري الفريق المهندس كامل الوزير، من قبل كل من سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي، واللواء البحري أ.ح/‏‏‏ عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

وعبر سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي، عن سعادته بهذا التعاون مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، حيث يأتي هذا التوقيع في إطار التزام مجموعة موانئ أبوظبي بتعزيز الروابط التجارية مع الدول العربية الشقيقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز