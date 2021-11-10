754.000.000 إيرادات «يلا» في 9 أشهر بنمو %137

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة «يلا المحدودة»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن تحقيق إيرادات قياسية بلغت 754.2 مليون درهم (205.5 ملايين دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2021 بنسبة نمو بلغت 137% مقارنة بأرباح الفترة نفسها من العام الماضي.

جاء ذلك خلال إعلان الشركة عن النتائج المالية للربع الثالث من العام المالي 2021 حيث شهدت مجموعة «يلا» نمواً قوياً في إيرادات الربع الثالث بلغت 262 مليون درهم (71.3 مليون دولار) بنسبة زيادة تعدت 110.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس قوة الأداء المالي للشركة، وتحقيقها أرباحاً قياسية نتيجة استمرار الزخم في أعمالها.

ووفقاً للبيانات المالية التي أعلنتها مجموعة «يلا»، مالكة أكبر منصة صوتية للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد ارتفع صافي أرباح الشركة غير المطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الربع الثالث إلى 122 مليون درهم (33.2 مليون دولار) بنسبة نمو تجاوزت حاجز 114.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في حين حافظت الشركة على ارتفاع نسبة هامش الربح الصافي غير المطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً عند 46.6% ما يعكس قدرتها القوية على تحقيق الدخل وضبط النفقات. كما ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 81.9% إلى 25.9 مليوناً بالربع الثالث من 2021 مقارنة بـ 14.3 مليوناً خلال الربع الثالث من العام الماضي.

تطور

وأشاد تاو يانغ رئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا» بالنتائج المالية المبهرة التي حققتها الشركة خلال الربع الثالث والتي تعكس متانة الوضع المالي في المجموعة ونجاح خطتها الاستراتيجية في تعزيز أدائها المالي وتطوير خدماتها وتوسيع قاعدة مستخدميها. وأكد أن مجموعة «يلا» تشهد حالياً مرحلة تطور فريدة من نوعها رغم مختلف التحديات والعقبات التي تواجه كافة القطاعات في العالم.

مشيراً إلى أن ذلك شكل حافزاً للتفكير بطريقة جديدة تسهم في تذليل التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتقدم نحو المستقبل، حيث عملت الشركة بالتعاون مع جميع موظفيها وشركائها على تعزيز مبادئ عملها المتمثلة في دعم التعددية الثقافية، ووضع العملاء على رأس أولويات الشركة بالإضافة إلى تبني أساليب عمل بسيطة والسير نحو أهداف واضحة.

وأشاد بالإنجازات التي حققتها الشركة خلال الأشهر القليلة الماضية، لاسيما إطلاق الإصدار 0.2 من تطبيق «يلا شات» الشهر الماضي، حيث عملت الشركة على تطوير التطبيق من حيث تحسين معدل الاستجابة، لتعزيز تجربة المستخدمين تمهيداً لزيادة قاعدة المستخدمين في المستقبل.

مشيراً إلى سعي الشركة لتطوير قدراتها في تطبيقات الألعاب حيث أكد أن مجموعة يلا تمتلك حالياً شركة تابعة قابضة، تسمى «يلا جيم» والتي ستركز مجال أعمالها على توزيع الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ابتكار

من جانبه، أشاد صيفي إسماعيل رئيس المجموعة بالنتائج المالية القوية التي حققتها الشركة بفضل تبنيها نهج عمل قائم على الابتكار والتخطيط المستقبلي الواضح والذي أسهم في توسيع قاعدة المستخدمين، مشيراً إلى أن تطبيق «يلا بارتشيس»، وهو تطبيق مشابه لـ «يلا لودو» أطلقته الشركة في أمريكا الجنوبية أسهم في زيادة قاعدة المستخدمين بمعدل 786 ألف مستخدم.

وأعرب إسماعيل عن سعادته بالتقدم والتطور اللافت الذي تشهده الشركة في مختلف قطاعاتها، الأمر الذي أسفر عن فوزها بجائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي لعام 2021 عن فئة الألعاب - الإعلام والترفيه، وهذا ما يؤكد تميز فريق عمل المجموعة تماشياً مع رؤيتها الهادفة لأن تصبح أول وأفضل منصة للتواصل الاجتماعي والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تقدم إسماعيل بجزيل الشكر والتقدير لحكومة الإمارات على دعمها اللامحدود، قائلاً: «نحن فخورون بإضافة المجموعة بشكل بارز إلى البوابة الإلكترونية الرسمية لحكومة الإمارات «Invest.ae»، كواحدة من الشركات التقنية المحلية المميزة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز