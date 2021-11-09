شراكة بين «رويال ستراتيجيك» الإماراتية و«جينشا القابضة» الصينية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مجموعة «جينشا القابضة» الصينية وشركة «رويال ستراتيجيك بارتنرز» الإماراتية، أخيراً اتفاقية شراكة وتعاون استراتيجي، وذلك خلال حفل كبير في فندق ذا إتش في دبي.

وتتضمن الاتفاقية إقامة مشروع مشترك في مجال الأصول الرقمية وفي مجال الألعاب الترفيهية.

وتعمل مجموعة جينشا القابضة في عدة مجالات منها تقنية البلوكتشين والتمويل والترفيه والعقارات وغيرها من المجالات الأخرى.

وتركز شركة رويال ستراتيجيك بارتنرز على استثمار وتطوير الصناعات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد شركة رويال ستراتيجيك بارتنرز مساهماً أساسياً في مبادرة التعاون الودي «هلا بالصين»، وقد قدمت مساهمات بارزة في مجال تعزيز التبادلات الاقتصادية والتعاون الاستثماري والتبادلات الثقافية بين جمهورية الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وحضر الحفل الدكتور حمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة رويال ستراتيجيك بارتنرز في دولة الإمارات العربية المتحدة، وليو ليو، رئيس مجلس إدارة مجموعة جينشا القابضة، ووقعا اتفاقية تعاون استراتيجي، كما حضر الحفل أبوبكر الخوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي كابيتال جروب.

وفي كلمته، أعرب ليو عن خالص امتنانه لأبوبكر الخوري والدكتور حمد آل علي على ثقتهما ودعمهما القوي.

وأفاد ليو بأن مجموعة جينشا القابضة وشركة رويال ستراتيجيك بارتنرز ستعملان معاً لبناء أكبر قاعدة استثمارية صينية عربية في الشرق الأوسط.

ووفقاً لما كشفت عنه مجموعة جينشا القابضة، واستناداً لاتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة التي تم التوصل إليها مع شركة رويال ستراتيجيك بارتنرز ش.م.م، فإنه وبحلول عام 2022 سيتم ضخ استثمارات استراتيجية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي «7.2 مليارات درهم»، في عدة قطاعات استثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها تقنية البلوكتشين، التمويل، شبكة الإنترنت، الترفيه، العقارات، المجالات الطبية وغيرها من المجالات.

في الوقت نفسه، ستنشئ المجموعة بالتعاون مع صناديق استثمارية إماراتية صندوقاً لصناعة البلوكتشين، كما سيتم إنشاء بورصة امتثالاً للأصول الرقمية، إلا أنه لن يتم الكشف عن الموعد المحدد للإطلاق بعد.

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