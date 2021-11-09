معرض العلامات التجارية والترخيص يوفر منصة لاستكشاف آفاق التعاون بقطاع التجزئة

المصدر: دبي - البيان

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استكشفت الدورة الثانية من معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، الفعالية الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ملامح مستقبل القطاع خلال فعالية برايم سبوت، المؤتمر الخاص التابع للمعرض، والذي يشهد مشاركة أبرز خبراء القطاع العالميين.

وشهد المعرض الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي، إعلان مجموعة اللولو العالمية، قرب توقيعها اتفاقية تصنيع للعلامة التجارية مع مجموعة أولام العالمية، الشركة متعددة الجنسيات العاملة في مجال الأعمال الزراعية والمختصة بإنتاج الأغذية وتصنيع البن ومشتقات الألبان والرز والتوابل والأعشاب والمنتجات العضوية عالية الجودة.

وأعلن شاميم زين العابدين، مدير العلامة التجارية الخاصة لمجموعة اللولو العالمية، خلال حديثه في مؤتمر برايم سبوت مع مختلف قادة القطاع، عن قرب توقيع الاتفاقية بين المجموعتين بعد عام كامل من المفاوضات بينهما، وتعليقاً على هذا الموضوع، قال زين العابدين: «نقترب من توقيع اتفاقية شراكة في الفترة القادمة مع مجموعة أولام العالمية لتسليمها مهمة تنفيذ أعمالنا».

وجاء إعلان زين العابدين خلال اجتماعه مع بقية الخبراء في فعالية برايم سبوت للوقوف على مستقبل قطاع العلامات التجارية الخاصة الذي يبشر بالخير، حيث أجمع الحاضرون على أن منتجات الطعام الصحي والوجبات الجاهزة هما أبرز مجالين لتوسيع العلامات التجارية الخاصة.

ومن جهته، أشار فنسنت كورنو، الممثّل لشركة نيلسن آي كيو في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى إمكانية استفادة قطاع التجزئة من مكانته المرموقة باعتباره بديلاً معقول التكلفة للمستهلكين متوسطي الدخل الذين تأثروا بتداعيات جائحة (كوفيد19). ويتمتع قطاع التجزئة بمرونة عالية تميّزه عن بقية الجهات التجارية، مما يساعده على مواكبة القطاعات المتخصصة الجديدة والفرص الكبيرة التي تشهدها.

وبدوره، قال فينود كومار سيسوديا، نائب رئيس مجموعة أولام العالمية، إن الزيادة الكبيرة في طلبات توصيل الطعام على الإنترنت تسلّط الضوء على فرص تعاون المطاعم الشهيرة مع الجهات المصنعة وتجار التجزئة من أجل بيع وجباتهم الجاهزة، وقد شهدنا تغيراً كبيراً في سلوك المستهلكين، وأصبح من السهل على العلامات التجارية البسيطة مواكبة تطلعات المستهلكين الذين بدؤوا يطالبون بمعرفة أماكن تصنيع المنتجات والمواد المستخدمة فيها والجهات المشاركة في عمليات التصنيع، إضافة إلى المعلومات التفصيلية حول المكوّنات الدقيقة في المنتجات وبصمة الكربون الصادرة عن عملية تصنيعها.

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