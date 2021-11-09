«يونيفرسال تكنيكال» الإماراتية تعزز تواجدها في «أديبك 2021»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «يونيفرسال تكنيكال» التابعة لمجموعة يونيفرسال القابضة الإماراتية عن مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2021»، الذي يقام في مركز أبوظبي للمعارض خلال الفترة 15-18 نوفمبر الجاري.

وقال محمد بن شبيب الظاهري الرئيس التنفيذي لمجموعة يونيفرسال القابضة بهذه المناسبة: «تحظى المشاركة في فعاليات معرض «أديبك 2021» بأهمية كبيرة، خصوصاً مع تجاوز دولة الإمارات وبقية دول العالم لتأثيرات الجائحة، ونجاح دولتنا في أن تكون أول الدول المتعافية من الجائحة بفضل رؤية ومبادرات قيادتنا الرشيدة، مما مكننا من تنظيم دورة العام الحالي على أرض الواقع، بدلاً من تنظيمها افتراضياً كما حدث في العام الماضي».

وأضاف الظاهري: «يعتبر معرض «أديبك 2021» منصة مهمة تجمع صناع القرار والشركات المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في قطاع النفط والغاز، وسيبحث المعرض التعاون بين الشركات، واستعراض الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من القطاعات المهمة على مستوى الدولة والعالم».

وأضاف الظاهري: «نسعى عبر تواجدنا في معرض أبوظبي الدولي للبترول إلى التواصل مع صناع القرار في قطاع النفط والغاز، وبحث فرص التعاون في هذا الشأن، والتعرف إلى المشاريع والمهام التي يمكن العمل بها في المستقبل، خصوصاً مع التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع والذي نحاول من خلال شركتنا مواكبته».

وأوضح الظاهري أن شركة «يونيفرسال تكنيكال» تحرص على تقديم أفضل الخدمات في قطاع النفط والغاز والحفاظ على أعلى معايير الجودة، مشيراً إلى أن الشركة طوال ما يزيد على 45 عاماً قد أسهمت في تعزيز مكانتها في ظل التنافسية، إلى جانب لعب دور مهم في التعاون مع شركائها والشركات المنضوية تحت مظلتها لتنفيذ أعمالها بكل كفاءة وجودة، ومواكبة التقنيات المتغيرة بطريقة عملية.

وأضاف: «لقد تمكنا من تعزيز تواجدنا في قطاع النفط والغاز كشركة رائدة، ونتمتع بخبرة طويلة ونضم فريق عمل متخصصاً يتمتع بالكفاءة، ونسعى لنيل رضا عملائنا وكسب ثقتهم».

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