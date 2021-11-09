إطلاق أول حساب بنكي مستدام في الإمارات

المصدر: دبي – وام

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أطلق بنك ستاندرد تشارترد أول حساب مستدام في الإمارات يقدم للشركات الكبرى في الدولة فرصة المساهمة في التطوير المستدام في الوقت الذي تحافظ فيه على قدرتها للوصول إلى النقد لتلبية احتياجات إدارة السيولة الضرورية.

وسيتم استخدام الإيداعات المتوفرة في هذه الحسابات لتمويل المشاريع المستدامة وفقاً لإطار ستاندرد تشارترد للمنتجات المستدامة والخضراء والذي يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتطوير المستدام، وسيتم استخدام فائض النقد في هذه الحسابات لمواجهة بعض المخاطر طويلة الأمد التي يواجهها العالم، والتي تضم التغير المناخي وقضايا الحرمان من التمويل المالي.

وقالت رولا أبو منه الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات: نؤمن في ستاندرد تشارترد باستخدام التمويل المالي كقوة فاعلة لتحقيق مستقبل مستدام وفي ظل ذلك وبالتزامن مع إعلان الإمارات عن التزامها في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 قمنا في البنك بتوفير إطار منتجاتنا المالية المستدامة لعملائنا في الدولة، وذلك لتمكينهم من المشاركة الفاعلة لتحقيق مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وأضافت أن الاستدامة تشكل المحور الرئيسي لجميع أعمالنا، ونرى بأن حساب الاستدامة هذا يقدم المرونة والشفافية والسهولة التي تحتاجها الشركات في الوقت الذي يساهم بشكل كبير في تمويل التطور لحقيق مستقبل مستدام، مشيرة إلى أن شركة الدار العقارية كانت السباقة عالمياً في استخدام الحساب المستدام من ستاندرد تشارترد.

وذلك لدعم فرص النمو المستدامة والشمولية الخاصة بهم. وتم وضع إطار المنتجات المستدامة والخضراء بالتعاون مع خبراء مختصين في قطاع تحليل الاستدامة، الأمر الذي يلغي الحاجة إلى عقد تقييمات أو وضع معايير منفصلة. وتم إطلاق الحساب المستدام في المملكة المتحدة أيضاً مع خطط لتقديم هذا المنتج في عدد من الأسواق الأخرى خلال عام 2022.

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