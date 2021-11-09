حضور قوي لـ«رولز رويس» في معرض دبي للطيران

المصدر: دبي ـ البيان

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تشارك رولز رويس في معرض دبي للطيران لهذا العام بحضور فريق الإدارة العليا، ومنهم كريس تشولرتون، رئيس قطاع الطيران المدني، وإوين ماكدونالد، كبير مسؤولي العملاء، وروب واتسون، مدير شركة رولز رويس للمحركات الكهربائية، لإطلاع العملاء وأصحاب المصلحة على آخر المستجدات.

وقال جون كيلي، نائب الرئيس الأول لشركة رولز رويس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إقامة معرض دبي للطيران دليل على تزايد الثقة داخل القطاع. وتقوم شركات الطيران الوطنية المحلية بالفعل بتسيير الرحلات إلى أكثر من 100 دولة، وهو دليل على فعالية كبيرة في إدارة سلامة الركاب والموظفين.

ويسعدنا أن العديد من أصحاب المصلحة في هذه الصناعة قد أظهروا مثل هذه المرونة والعزيمة، وهو أمر سيساعد في المرحلة المقبلة. نحن هنا لدعم هذه العملية وتقديم الحلول التي ستصبح أساساً للطيران المستدام ".

وتشمل الموضوعات الرئيسية التي ستطرحها الشركة الطيران الكهربائي، وهو ركيزة أساسية تدعم الانتقال نحو الطيران المستدام من خلال تطوير أنظمة الطاقة المستقبلية.

وسيكشف الفريق عمله على نموذج طائرة أكسيل التجريبية الكهربائية التي تدعى روح الابتكار والتي حطمت أرقاماً قياسية، والتي تعتبر تقنية مستقبلية يمكن اعتمادها في هياكل الطائرات الأكبر، مثل طائرات التنقل الجوي الحضري (UAM) وطائرات الركاب.

كما ستستعرض رولز رويس جهودها في مجال وقود الطيران المستدام ودعمها لاعتماد هذا الوقود بنسبة 100% بشكل أكبر كعنصر أساسي في مسيرة قطاع الطيران نحو التخلص من انبعاثات الكربون.

وتشير الشراكات النشطة مع شركتي شل وإيرباص، إلى جانب مركز الأبحاث الألماني دي إل آر ومنتج وقود الطائرات المستدام نيستي إلى الجهود المكثفة التي تبذلها رولز رويس للريادة في الإنتاج والاستخدام في هذا المجال.

وتم بالفعل إجراء الاختبارات بنجاح على محركات ترينت إكس دبليو بي وبيرل ومؤخراً، تم استخدام وقود الطائرات المستدام بنسبة 100 % لتشغيل محرك ترينت 1000 على طائرتها فلايينغ تيستبد. وتلتزم رولز رويس بجعل جميع محركات ترينت متوافقة مع وقود الطائرات المستدام بنسبة 100% بحلول عام 2023، مما سيسرع من توجّه الطيران لمسافات طويلة نحو صافي انبعاثات كربون صفرية.

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