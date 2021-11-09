«سيتي سكيب» يصل إلى البحرين 2022

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة إنفورما ماركتس، الجهة المنظمة لسلسلة معارض سيتي سكيب الرائدة في القطاع العقاري على مستوى المنطقة، عن أحدث إضافةٍ لسلسلة معارضها، مع إطلاق معرض سيتي سكيب البحرين، الذي سينعقد في دورته الأولى العام المقبل في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. ويأتي تأكيد تنظيم المعرض في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة التنظيم العقاري في مملكة البحرين وإنفورما ماركتس.

وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من عبدالله عبدالرحمن الكوهجي، مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي في مؤسسة التنظيم العقاري، الأمين العام لمجلس الإدارة، وكريس سبيلر، مدير المجموعة في شركة إنفورما ماركتس، وذلك في فعاليات معرض سيتي سكيب جلوبال الذي يستضيفه مركز دبي للمعارض على أرض إكسبو 2020 دبي ويستمر حتى 11 نوفمبر.

وقال الكوهجي: يؤكد إطلاق معرض سيتي سكيب البحرين التزام مؤسسة التنظيم العقاري استقطاب أكبر المعارض العالمية للمملكة. وستمكننا استضافة إحدى نسخ سلسلة معارض سيتي سكيب الرائدة في المنطقة من تسليط الضوء على القطاع العقاري في البحرين واستعراض أبرز الفرص المتاحة فيه أمام المستثمرين والمطورين والشركات والمشترين الأفراد من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وخارجها.

من ناحيته أكّد سبيلر أن الاتفاقية التاريخية تؤكد مكانة مملكة البحرين المتنامية لاعباً عقارياً إقليمياً ذا إمكاناتٍ عقارية كبيرة، وخاصةً في الوقت الذي تولي فيه المملكة الأولوية للقطاع بحسبانه أحد أبرز العناصر الجاذبة للاستثمار.

وقال سبيلر: ينسجم إطلاق سيتي سكيب البحرين مع الخطة الوطنية للعقارات 2021-2024، والتي تسهم في تطوير البيئة الاستثمارية المستدامة للقطاع العقاري، وتسهم في إنشاء منظومة عمل متكاملة تمكّن وتجذب الاستثمارات والخبرات العالمية.

وسيغطي سيتي سكيب البحرين جميع جوانب منظومة عمل القطاع العقاري، بما في ذلك مجالات المسكن والضيافة والعقارات التجارية، بالإضافة إلى أحدث مبادرات الدعم والتمويل لتحفيز نمو السوق.

وسلّطت شركة سافيلز الرائدة عالمياً في مجال العقارات الضوء في تقريرها الأخير على إمكانات سوق العقارات المكتبية في البحرين، والذي عدّته يتفوّق على الأصول العقارية الأخرى، إذ تسجل المكاتب استقراراً نسبياً في الطلب.

فيما يبدي المُلّاك مرونةً أكبر في سبيل الاحتفاظ بالمستأجرين وجذب مستأجرين جدد من خلال توفير حوافز أكبر تشمل الإسهامات في تكاليف التجهيز. وتم بالفعل توفير أكثر من 21,000 متر مربع من المساحات المكتبية هذا العام، مع توقّع تسليم 63,000 متر مربعي أخرى في الربع الرابع من عام 2022.

وأضاف سبيلر: يبحث مجتمع المستثمرين لدينا دائماً عن فرص متنوعة لتنمية محافظهم الاستثمارية. ومع تركيز البحرين على استقطاب الشركات التقنية ذات الجودة العالية ومعايير تشغيل الأعمال ذات السمعة الطيبة، ستتحول البحرين قريباً إلى أحد أبرز المواقع والوجهات لأبرز الشركات العالمية للوصول إلى السوق الإقليمية.

ويتمتع قطاع العقارات في البحرين بمستقبلٍ مشرق، ونخطط لتنظيم فعاليةٍ ضخمة هي الأنسب للمساعدة على تمكين قطاع العقارات في المملكة وبناء إرثٍ طويل الأجل للقطاع في البحرين.

تجدر الإشارة إلى التزام الفعالية المباشرة مبادئ الأمان التام من إنفورما، وهي مجموعة من معايير الصحة والسلامة المعززة، والتي تهدف إلى الارتقاء بالتجارب من ناحية السلامة والصحة والإنتاجية والجودة. وتعود القمة بدورتها الجديدة بدعم من الجهات الراعية الأساسية مثل كوليير، وجي إل إل، وكوهلر، ولاند ستيرلنج، وإل دبليو كي بارتنرز، وريجوس، ووايت بريكس يومي 7 و8 نوفمبر الجاري.

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