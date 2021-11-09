25 مليوناً صافي أرباح البنك التجاري الدولي في الربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

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أعلن البنك التجاري الدولي نتائجه المالية للربع الثالث 2021، حيث بلغ صافي أرباح الربع الثالث 25 مليون درهم مقارنة بـ 27 مليون درهم أرباح خلال الربع الثاني من العام. وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 18% من 133 مليون درهم إلى 158 مليون درهم.

وزادت مصاريف التشغيل بنسبة 2% من 74 مليون درهم إلى 75.5 مليون درهم. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 40% من 59 مليون درهم إلى 82 مليون درهم. وبلغت قيمة المخصصات للربع الثالث 57 مليون درهم. واستقر معدل كفاية رأس المال عند 14.96٪.

وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: «نواصل اليوم رحلتنا للعودة إلى ما كنا عليه قبل الجائحة، حيث تظهر بوادر التعافي يوماً بعد يوم .

وذلك بعد الاضطراب غير المسبوق والذي تسببت به جائحة (كوفيد19)، ولا يزال دعم عملائنا هو محور تركيزنا خلال هذه الفترة. ونتيجة لجهودنا المتضافرة بشأن نمو الإيرادات وضبط تكاليفنا التشغيلية وتحسين كفاءتها وتقليل قيمة المخصصات، فقد حققنا أرباحاً صافية للربع الثالث بقيمة 25 مليون درهم. ونحن على ثقة تامة باستمرار سعينا لتحقيق نتائج أقوى خلال الربع الأخير لهذه السنة المالية».

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