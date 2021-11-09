«دانوب العقارية» تطلق برج «سكايز»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة «دانوب العقارية» خلال معرض سيتي سكيب العالمي، برج «سكايز» بتكلفة 475 مليون درهم. وبإطلاق هذا المشروع، تتجاوز محفظة تطوير دانوب العقارية 7000 وحدة، بقيمة تطوير مجتمعة تتجاوز 5 مليارات درهم.

ويعد «سكايز» أحدث مشاريع «دانوب العقارية» ويوفر فرصة استثمارية مثالية للمستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من السعر المنخفض الحالي وقسط أعلى في غضون عامين عندما ترتفع الأسعار إلى مستوى عالٍ. وتتوقع الشركة زيادة اهتمام المستثمرين بالمشروع الجديد، والذي سيكون محور حملتها التسويقية والمبيعات في معرض سيتي سكيب العالمي.

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب: يعتبر برج «سكايز» عقاراً مثالياً للمستخدمين النهائيين والمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على منزل ثانٍ في دبي، حيث بدأت أسعار العقارات في الارتفاع بسبب زيادة طلب المستثمرين.

ويمكن لمشتري العقارات أن يتوقعوا الاستفادة من علاوة بنسبة 20% إذا قاموا ببيع العقار بعد عامين، حيث سنقوم بتسليم المبنى إلى المشترين. وهذا يُترجم إلى ربح سنوي بنسبة 15%، مما يجعله عائداً مرتفعاً للغاية على الاستثمار.

يأتي إطلاق البرج السكني الجديد بعد أيام قليلة من تجاوز قيمة صفقة الأراضي 100 مليار درهم في أقل من 9 أشهر هذا العام، كما أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مدفوعة باهتمام المستثمرين القوي بالعقارات في دبي.

ويتم تطوير «سكايز» على قطعة أرض تبلغ مساحتها 67837.39 قدماً مربعاً في أرجان، بالقرب من ميراكل جاردن مع سهولة الوصول إلى طريق محمد بن زايد السريع. يطل البرج على ميراكل جاردن والمرابع العربية ومجمعات موتور سيتي.

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