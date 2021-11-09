رأس الخيمة العقارية تخطط لإطلاق مشاريع في قطاع الضيافة

المصدر: دبي - البيان

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تخطط شركة رأس الخيمة العقارية لإطلاق المزيد من المشاريع المميزة في قطاع الضيافة لتعزيز النشاط السياحي، إلى جانب المشاريع السكنية والتجارية، والتي ستسهم في تحسين إيرادات الشركة وزيادة القيمة المضافة للمستثمرين في الشركة ومشاريعها.

وأكد عبد العزيز عبد الله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، أن إقامة معرض «سيتي سكيب 2021» بمركز دبي للمعارض بمنطقة «إكسبو 2020 دبي» يضع القطاع العقاري المحلي في قلب اهتمام العالم، من خلال تمكين المطورين العقاريين من الوصول إلى فئات أوسع وأكبر من المستثمرين المشاركين والزائرين لأكبر معرض تستضيفه الإمارات حتى الآن.

وأشار إلى أن شركة رأس الخيمة العقارية مقبلة على نقلة نوعية في مشاريعها خلال الفترة القادمة، مدفوعة بالنمو المستمر في أرباحها، والتي توجت بارتفاع صافي الأرباح بنسبة 383% في الربع الثالث من العام الجاري، كما تواصل الشركة عمليات البناء في المشاريع الفندقية من فئة الخمس نجوم، حيث من المتوقع أن يبدأ فندق ومنتجع إنتركونتيننتال ميناء العرب الذي يضم 351 غرفة، الأنشطة التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2022، كما من المتوقع افتتاح فندق ومنتجع أنانتارا ميناء العرب خلال 2023 والبدء بتسليم مشروعين سكنيين في جزيرة الحياة برأس الخيمة وجزيرة الريم في أبوظبي.

وأكد الزعابي بأن الشركة ستكون من أوائل المطورين العقاريين الذين سيستفيدون من الاهتمام العالمي بعقارات الإمارات، خصوصاً في ظل توجهها نحو إطلاق المزيد من المشاريع المميزة في قطاع الضيافة.

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