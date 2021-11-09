«شوبا» تطلق برج «ويفز غراندي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «شوبا العقارية» عن إطلاق «ويفز غراندي»، ثاني برج سكني في منطقة الواجهة المائية في شوبا هارتلاند، مشروع التملك الحر في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم على مساحة ثمانية ملايين قدم مربعة، وتم الكشف عن العقار الفاخر الجديد على الواجهة المائية في معرض «سيتي سكيب جلوبال».

وبعد النجاح الهائل الذي حققه «ويفز»، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام، سيتألف «ويفز غراندي» من 35 طابقًا سكنيًا وما مجموعه 440 وحدة توفر إطلالات بانورامية على الواجهة المائية، ويضم البرج 432 وحدة سكنية بأحجام مختلفة، بما في ذلك شقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم و8 وحدات للبيع بالتجزئة.

وتم تصميم البرج بجودة «شوبا» المميزة في كل منزل، ويوفر أيضًا 13 وحدة دوبلكس من أربع غرف نوم و6 شقق محدودة الإصدار في الطابقين الأول والثاني لمناظر أكثر خضرة كل يوم.

ومن المقرر أن يكتمل البرج في مارس 2024، وسيوفر لسكانه ثلاثة مستويات من وسائل الراحة عالية الجودة التي تمتد على شرفات مذهلة بإطلالة رائعة على الحديقة، ويشمل ذلك منطقة اليوغا في الهواء الطلق ومسبحاً مع كابينات خاصة ومنطقة لعب للأطفال بالإضافة إلى سينما الهواء الطلق.

وشهدت منطقة الواجهة المائية، التي تم إطلاقها في مايو من هذا العام، اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تم بيع ما نسبته 70% من برج ويفز الأول. وتوفر المنطقة الجديدة في شوبا هارتلاند لأصحاب المنازل أسلوب حياة حضرياً مع أجواء هادئة وآفاق مفتوحة.

وقالت جوسنا هدغي، رئيس «شوبا العقارية»: إن إطلاق مشروعنا الثاني في منطقة الواجهة المائية في «شوبا هارتلاند» هو استجابة للطلب المستمر الذي نراه في أسواقنا الرئيسية، بما في ذلك الهند والصين، وهو دليل على ازدهار قطاع العقارات في دبي. كما يدلّ أيضًا على الحرفية الفائقة التي ننجزها في كل منزل، وأسلوب شوبا المميز الفريد وقدرتها على تطوير تجربة معيشية شاملة حقًا.

وأضافت: نحن واثقون من أن إطلاق مشروعنا الجديد سيحظى بالإقبال نفسه ومن المؤكد أنه سيحظى باهتمام كل من المشترين المحليين والدوليين، لأننا نعتبره إضافة مميزة أخرى إلى محفظة شوبا هارتلاند، ونأمل أن نوفر للمقيمين الأجواء الهادئة والمساحات الخضراء والتطور والفخامة التي تعكس نمط الحياة الحقيقي في دبي.

ويتميز «شوبا هارتلاند» بمعايير الجودة الفائقة وفلسفة التصميم الفريدة لشركة شوبا العقارية، وهو عبارة عن مشروع رئيسي فاخر للتملك الحر يقع في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، ويطل على وسط مدينة دبي، وتم إطلاق شوبا هارتلاند في عام 2014، وتشمل المشاريع الرئيسية داخل المجتمع «غرينز» و«كريك فيستاس» و«كريك فيستاس ريزيرفي» و«فيلات غاردينيا» و«غاردن هاوسز» و«ون بارك أفينيو» وفيلات الغابات.

ويتميز المشروع بأجوائه الهادئة، حيث تم تخصيص 30 % من إجمالي مساحة الأرض لتوفر غطاءً أخضر ومساحات مفتوحة تضم أكثر من 300 نوع من النباتات والأشجار، كما تقدم شوبا هارتلاند لسكانها وسائل راحة عدة، من ضمنها مدرستان دوليتان ومجموعة مختارة من المتاجر والمطاعم، وممشى على طول الواجهة المائية.

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