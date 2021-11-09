«تيتان» تحتفل بالعيد الخمسين للإمارات بإصدار محدود من «إدج»

المصدر: دبي - البيان

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تواصل دولة الإمارات تحفيز مسيرة الابتكار وإلهام خامس أكبر شركة مصنّعة للساعات في العالم، مع المكانة الخاصة التي تتمتع بها الإمارات باعتبارها سوقاً عالمياً رائداً بالنسبة لشركة تيتان للساعات.

وفي تأكيد جديد على الأهمية الخاصة للسوق الإماراتي، طرحت تيتان للساعات إصداراً محدوداً من تشكيلة ساعات «إدج» للجنسين، المصممة خصيصاً للاحتفال باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات، وتم الكشف عن التشكيلة الجديدة بحضور الدكتور أمان بوري، القنصل العام للهند، وكوروفيلا ماركوس، الرئيس التنفيذي لقسم الأعمال الدولية، شركة تيتان المحدودة.

وقال الدكتور أمان بوري، القنصل العام للهند: «تعتبر ساعات تيتان علامة تجارية هندية مرموقة مرادفة للذوق الرفيع والجودة العالية والدقة الحرفية، وجميعها سمات تحظى بتقدير كبير من قبل العملاء في دولة الإمارات. ويسعدني التواجد هنا اليوم لطرح هذا الإصدار المحدود من ساعات تيتان، للاحتفال باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات، وهي مناسبة مميزة للغاية، وكذلك للتأكيد على العلاقات المتينة التي تربط الهند مع الإمارات».

وتحتفي تيتان من خلال التشكيلة الجديدة، بالقيم السامية التي يحملها ذكرى اتحاد دولة الإمارات، عبر ساعة تزخر بالحرفية الخالدة والتصميم الأنيق. وتؤكد الساعات المصممة خصيصاً بمناسبة اليوم الوطني للإمارات على التاريخ العريق للدولة وأهمية المنطقة بالنسبة لعلامة تيتان.

واستلهم تصميم الإصدار المحدود من تشكيلة «إدج» من فنون الهندسة المعمارية في المنطقة، وتأتي الساعة مع غطاء زجاجي من الياقوت الأزرق، ومينا دائرية رقيقة للغاية، وعقارب تشبه المئذنة، كما تتميز الساعة أيضاً بألوان العلم الإماراتي مع شكل الصقر، الطائر الوطني للإمارات، محفور على ظهر الساعة. ويتم تقديم الساعة في علبة فاخرة وأنيقة باللون الأزرق الداكن، ما يجعلها هدية تذكارية مثالية للمقيمين والسياح على حد سواء.

من جانبه، أكد كوروفيلا ماركوس، الرئيس التنفيذي لقسم الأعمال الدولية، شركة تيتان المحدودة: «على مدى 50 عاماً فقط، تمكنت دولة الإمارات من تعزيز شهرتها باعتبارها أرض الفرص للكثير من الشعوب من حول العالم، وتفخر شركة تيتان للساعات بأن تكون جزءاً من قصة نجاح الإمارات لأكثر من 25 عاماً.

استطعنا التوسع وتحقيق الكثير من الإنجازات، بفضل البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للأعمال في الدولة التي تتميز بالمرونة والتشجيع على الابتكار والمبادرة، الأمر الذي أتاح لنا تعزيز تجربتنا متعددة القنوات وتوسيع نطاق حضورنا ليشمل 10 متاجر في 12 شهراً. يسرنا تقديم هذه الساعة كرمز متواضع للتعبير عن تقديرنا الكبير وامتناننا لدولة الإمارات، والاحتفال بـ 50 عاماً من الابتكار والإنجاز».

وأشار ماركوز إلى أن تيتان أنتجت 300 ساعة فقط من هذه التشكيلة بمناسبة العيد الوطني للإمارات، وستعرض في عدد من متاجر التجزئة الرئيسية بدءاً من 16 نوفمبر.

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